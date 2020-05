BlackView BV9900 Pro: Termokamera Flir s lepší výbavou a cenou než má populární CAT

BlackView je jedním z těch druholigových čínských výrobců, kteří se tlačí do první ligy. Vidět je to na kvalitě materiálů a jejich zpracování, ale také na hledání nových cest. „BV“ se specializuje na odolné extrémně telefony, konkuruje i renomované značce CAT a potvrzuje to i nejnovější model BlackView BV9900 Pro.

Nejzajímavějším prvkem jeho výbavy je termokamera americké značky Flir. Podobně to má CAT S61. Problém je, že ten i dnes stojí 20 tisíc korun – více než dva roky po premiéře (startoval na 22 900 Kč). BlackView je výrazně levnější. Zatím má exkluzivitu Aliexpress s cenou cca 11 500 Kč, ale telefony této značky se dostávají i na český trh, takže je jen otázkou času, než se objeví i v českých e-shopech.

Termokamera umožňuje v reálném čase zobrazovat heatmapu zabírané scény a různě ji prolínat s obrazem z normálního fotoaparátu. Jednoduchým klepnutím zobrazíte teplotu konkrétního bodu až do maximálních 450°C. Připravená je i aplikace, ve které z pořízených snímků a popisků poskládáte inspekční report v PDF.

Ani na zbytku telefonu se nešetřilo. Kromě běžného stupně krytí IP68 se telefon chlubí i standardem IP69K, což znamená odolnost proti tlakové vodě a vysokým teplotám, ale BlackView jde i do opačného extrému. IceMode jaišťuje funkčnost i při -30°C. Nechybí ani armádní standard MIL-STD-810G.

Uvnitř tepe procesor MediaTek Helio P90, paměti mají 8 GB RAM a 128 GB, kapacita baterie je 4 380 mAh, nabíjí se výkonem 18 W kabelem, nebo 10 W bezdrátově. IPS displej má úhlopříčku 5,8" a rozlišení FHD+, chrání jej Gorilla Glass 5. Fotoaparát má konfiguraci 48 + 5 + 2 MPx, hlavní fotosenzor dodává Sony. Android je ve verzi 9 a výrobce se dušuje, že uvnitř neobtěžuje žádný bloatware.

Představení BV9900 Pro na videu: