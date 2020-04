Bleskmobil má čtyři akce zároveň: Lákadla pro nové zákazníky i bonusy pro stávající

S 1. dubnem začala na českém telekomunikačním trhu platit nová pravidla, která mají podpořit konkurenci. Čekali jsme, zda se začnou valit nabídky vybízející k přechodu ke konkurenci, protože přenos čísla k jinému operátorovi je teď výrazně jednodušší. Jako první se ozval virtuální operátor Bleskmobil.

K Bleskmobilu se dostanete buď s novým číslem, nebo se svým stávajícím. Tak či tak, na začátku vždy bude nákup SIM karty. Když nakoupíte do konce dubna (pobočky České pošty, trafiky, e-shop Bleskmobil), za svých 99 Kč dostanete nejen SIM, ale i kredit ve výši 150 Kč.

Pokud kartu do konce dubna i aktivujete, můžete mít speciální datový balíček Internet Mega s 5 GB za 99 Kč. Platnost balíčku je 30 dní, po jeho uplynutí se obnoví standardní balíček za 399 Kč.

Operátor do konce června prodloužil akci Odměna za dobití: 50 % dat. Podmínky jsou jednoduché. Pokud má uživatel aktivní datový balíček a dobije si kredit za alespoň 300 Kč, tak se objem dat v jeho balíčku zvýší o 50 %. Platí to i pro výše zmíněnou nabídku Internet Mega, takže za svých 99 Kč jednorázově dostanete 7,5 GB.

A ještě jedna akce a tentokrát je to doslova last minute. Do 11. dubna platí Odměna za dobití 100 Kč. Dobijte kredit minimálně za 300 Kč, operátor přihodí stovku navíc.

Pozn.: Virtuální operátor BleskMobil je společným podnikem O2 a vydavatelství Czech News Center, pod které spadá také MobilMania.cz.