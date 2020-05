Blíží se celosvětový Go Fest. Nemusíte nikam jezdit, pokémony chytíte kdekoliv

Koronavirus ovlivnil mj. i konání letošních akcí Go Fest a Safari Zone pro mobilní hru Pokémon Go. Její vývojář, společnost Niantic, však přišla s náhradním řešením. Ve dnech 25. - 26. července se uskuteční celosvětový Go Fest 2020, a ten bude mít nespornou výhodu - nebudete muset nikam cestovat. Bude vám stačit jen digitální vstupenka, po jejímž zakoupení budete moci chytat speciální pokémony kdekoliv na světě. A to po oba dva dny konání akce.

Skvělý herní zážitek z loňského roku tak hráči letos nezopakují, ovšem v době současných restrikcí by to snad ani možné nebylo. Hráči tak nebudou muset platit dopravu, ubytování a stravu na akcích, které byly vyhrazeny jen pro několik míst na světě, a zcela jistě se dostane na více hráčů. Zatímco u Go Festů pořádaných na specifických místech bylo hráčů řadově desítky tisíc, v případě globální akce může jít hráčská aktivita až do statisíců.

Ohlédnutí za loňským Go Festem v Dortmundu:

Go Fest je de-facto akce, v rámci které se speciální a vzácní pokémoni schovávají za paywallem. V Dortmundu nebo Chicagu to však bylo spojeno alespoň s doprovodnými akcemi, v případě globální akce však žádný přidaný bonus nečekejte. Vstupenky na akci bude třeba zakoupit dopředu, a zatím se nejčastěji spekuluje o částce 14,99 dolaru (bez daně), což by bylo zhruba 450 Kč včetně DPH. A to je za chytání pokémonů vcelku vysoká částka. Oficiálně však cena (včetně dostupných pokémonů) ještě nepadla, Niantic má detaily Go Festu 2020 detailněji odhalit v následujících týdnech.

Zdroj Pokemongolive