Technologie tzv. blockchainu, tedy jakési decentralizované databáze, se pomalu začíná dostávat také do smartphonů. A to nejen ve formě peněženek pro kryptoměny, což je zatím asi nejčastější využití, ale i pro telefonování nebo posílání citlivých dat. Vysoký stupeň bezpečnosti je zatím asi největším benefitem této technologie, která je možná trochu hůře uchopitelná, ale o to více do budoucna perspektivní.