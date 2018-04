Bloomberg: Apple pracuje na zahnutých iPhonech a bezdotykovém ovládání

Agentura Bloomberg přinesla zajímavé informace podložené vlastními zdroji, podle kterých Apple pracuje na přelomových inovacích (tedy alespoň na poměry Applu). První je sofistikované bezdotykové ovládání. Budoucí iPhony mají dostat senzory, které budou schopné sledovat gesta našich rukou prováděná před displejem.

Podobné kousky umí řada dnešních Androidů, ale jde spíše o jednoduché mávnutí ruky například pro listování mezi fotkami. Ke snímání pohybu se používá selfie kamera nebo senzor přiblížení (normálně vypíná displej, když přiložíte telefon k uchu) a funguje to nevalně, nespolehlivě. Od Applu očekáváme sofistikovanější řešení, něco podobného, jako řeší Google v rámci projektu Soli:

Druhá zpráva, kterou Bloomberg přinesl, se týká zahnutých displejů. Apple už se s iPhonem X pustil od AMOLED panelů, které zakřivení umožňují a jistě by šlo o vítané zatraktivnění celkového designu. Spíše než ohnutí přes delší okraje směrem k zadní straně telefonu (alá Samsung Galaxy S9) má jít o celkové zakřivení, zvednutí kratších okrajů směrem k uživateli (tedy alá LG G Flex2).

Že Apple technologie testuje, ještě neznamená, že se opravdu dostanou do praxe a už vůbec není jasné, kdy by se tak mohlo stát. Letos to ale rozhodně nebude...