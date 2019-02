Bluedio TN: Bluetooth, USB-C a aktivní potlačení hluku za 360 korun

Mohou levná sluchátka nabídnout dlouhý bezdrátový provoz a aktivní potlačení hluku (typicky dopravních prostředků)? Překvapilo nás, s jakou samozřejmostí to levné bezdrátové špunty Bluedino TN splňují. Opravdu dělají, co slibují, a přitom stojí směšně málo. Byli jsme ale zvědaví, kde narazíte na problémy. Za takovou cenu se prostě někde muselo šetřit.

Bluedio TN na první pohled vypadají jako běžná špuntová Bluetooth sluchátka se silnějším mostem položeným okolo krku, ze kterého vedou lehké ploché kabely do samotných sluchátek. Testujeme černé provedení, nabízejí se i v žlutomodré nebo modrožluté kombinaci. Použité materiály nízkou cenu nenaznačují, vše působí pevně a odolně. Snad jen při podrobném pohledu na výlisky najdete drobné spáry, které ale nemají na zvuk vliv (a normálně je ani nezahlédnete).



Podobnou konstrukci sluchátek s pevnějším páskem za krkem vídáme často. Tady je celková délka 80 cm

Samotná sluchátka schovávají na vnější straně v stříbrném lesklém zakončení magnety, takže při zavěšení na krku drží pevně u sebe. Délka kabelů od pevného límce ke sluchátkům je dostatečná i pro evropské delší krky a nikdy jsem neměl pocit, že by kabely měly být delší.



Magnety drží sluchátka pevně u sebe. Veškeré ovládání je na pravém modulu. U vypínače (vpravo) je otvor mikrofonu a stavová dioda

Ovládání je jen v pravém modulu límce zatímco levý schovává pouze akumulátor. Vypínač slouží i pro příjem hovoru a pauzu, posuvník pro zapnutí potlačení hluku a dvě tlačítka ovládání hlasitosti fungují i pro skákání mezi skladbami. To trochu komplikuje ovládání – nemůžete držet hlasitost dolů pro rychlé ztlumení, delší stisk totiž skáče mezi skladbami. Nepomůže ani rychlé cvakání hlasitostí. Sluchátka vyžadují prodlevu mezi stisky, místo rychlého c c c c c c c musíte mačkat pomaleji cvak cvak cvak cvak. Zapnutí, vypnutí, připojení a vybitý akumulátor anglicky hlásí ženský hlas, oproti konkurenci ale nemá zrovna neutrální podání, intonací spíš připomíná nejstarší řemeslo. Je to ale víc vtipné než nepříjemné.



Napájení přes USB-C chválíme. Na lesklé vnější straně najdete otvor ruchového mikrofonu. Oválný zvukovod přes větší rozměry dobře zapadne do ucha a netlačí

Pro nabíjení využijete USB-C konektor a akumulátor opravdu vydrží dlouho. Udávaných 12 hodin přehrávání bych potvrdil. Sluchátka vždy víc překvapila výdrží, než jejím nedostatkem. Stačí je občas nabít a nemusíte to vůbec řešit. Sluchátka sice hlasem upozorní na vybitý akumulátor, hned po té se ale vypnou, nemáte ani čas doposlouchat písničku.

No dobře, jak ale hrají?

Sluchátka se chlubí velkým 13mm měničem, ale víme, že u špuntů velikost neznamená záruku kvality. Velké měniče totiž nebývají tak rychlé, a zvuku proto může chybět razance. Současně větší měnič vyžaduje větší tělo sluchátek a zvukovodu. Naštěstí do uší tady sluchátka vklouznou příjemně. Zvukovod ve tvaru elipsy představuje dobrý kompromis mezi rozměry a pohodlím. Sice jsem se sluchátky dostal jen jediný rozměr špuntů (v balení by měly být tři), ale neměl jsem pocit, že potřebuji menší či větší (obvykle přitom volím ty z menšího konce).

Sluchátka rozhodně hrají nad svou cenou. V tom nejlepším smyslu slova hrají obyčejně. Nemáte pocit, že byste jim něco museli vytýkat, současně vás neoslní detaily, prostorem a razancí. Hrají prostě normálně. Oproti víc jak řádově dražším sluchátkům byste mohli rozeznat mírně posunuté vokály, ale to byste mohli svést i na jen základní Bluetooth. Chybí tu totiž kodeky AptX nebo AAC pro nejvyšší kvalitu zvuku. Ve většině případů ale budou hrát pohodově a dostatečně nahlas.

Pryč s hlukem

Hlavním důvodem, proč jsem chtěl tato sluchátka otestovat, byl příslib aktivního potlačení hluku. Samozřejmě jsem nepočítal, že se vyrovnají sluchátkům Sony WH-1000XM3 za deset tisíc, ale doufal jsem, že budou lepší než Sony MDR-ZX110NA za třináct stovek, která jsem si ke své smůle jednou koupil.

Musím říct, že u Bluedio TN potlačení hluku opravdu funguje. Jde přitom spíš o pásmovou propust, která zlikviduje dolní frekvence. Likvidace horních frekvencí pasivně spoléhá na gumový okraj zvukovodu. Spolehlivě to vyruší zvuk dopravních prostředků nebo hluk klimatizace, ale do řečového pásma to přitom příliš nezasahuje. Odpovídá to zhruba o řád dražším řešením starým pět let. K odrušenému hluku si přitom sluchátka přidávají nepatrný bílý šum. V tichu ho uslyšíte, ale výsledek je rozhodně příjemnější a a neruší vás hluk z okolí. Navíc pak nemusíte tolik zvedat hlasitost sluchátek, což méně zatěžuje váš sluch.

Aby sluchátka odrušovala okolí, nemusí být přitom zapnutá v režimu Bluetooth. V letadle je prostě vypnete a jen přepnete přepínač na potlačení hluku. Zapne se odrušení hluku, ale nebudou se snažit připojovat k telefonu.

Slušná láce bez legrace

Když jsem objednával tato sluchátka s aktivním potlačením hluku za směšných 14 dolarů, byl jsem připravený, že to bude nefunkční ptákovina s kompromisy. Popravdě jsem ale příjemně překvapený. Konstrukce vypadá kvalitně, magnety drží sluchátka pevně na krku, elipsový zvukovod příjemně vklouzne do uší a zvuk zcela pohodově stačí na sledování filmů, podcastů nebo poslech hudby při cestování. Aktivní potlačení hluku je v této ceně perfektní - vždyť za cenu těchto sluchátek se prodávají obyčejné gumové špunty, které pochopitelně nehrají a jen vám ucpou uši.

Pokud si říkáte, že drahá sluchátka s aktivním potlačením hluku pro vaše občasné cestování nevyužijete, připadají mi Bluedio TN jako výborná alternativa. Hodíte je do batohu, a když bude náhodou potřeba, dokážou vás nepříjemného hluku zbavit. Zvukově od nich nečekejte velké emoce, naštěstí ani ty negativní. Hrají prostě normálně a to je v této ceně myslím to nejdůležitější hodnocení.

Bluedio TN bezdrátová špuntová s potlačením hluku • měnič: 13 mm • Bluetooth: 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, SPP dosah 10 metrů (ověřeno i víc) • nabíjení: USB-C (1,5 h) • výdrž: 9 hodin hudby s potlačením hluku, 12 hodin bez potlačení hluku, 250 h v pohotovosti • hmotnost: 23 gramů • v balení: sluchátka, USB-C kabel, 3 náušníky (v našem jen jeden) cena: 14 dolarů/360 Kč (Gearbest)

Plusy a minusy

+ cena

+ magnety pro spojení na krku

+ příjemný zvuk

+ výdrž baterie 12 hodin

+ potlačení hluku

- hlas použitý pro stavové informace

- varování o vybití až v okamžiku vybití

- zdvojená funkce tlačítek hlasitosti

Článek vyšel na AVMania.cz