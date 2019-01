Bluetooth 5.1 má zlepšit navigaci uvnitř budov. Zařízení budou znát směr přenosu

Certifikační autorita Bluetooth SIG (Special Interest Group) na svých stránka oznámila specifikace nejnovější verze „modrozubu“ - Bluetooth 5.1. Nejnovější verze technologie pro bezdrátový přenos dat vychází z Bluetooth 5.0, který se datuje na konec roku 2016.

Největší přínos nové verze Bluetooth spočívá ve zpřesnění navigace uvnitř budov. Ano, čtete správně. V současné době Bluetooth umí pouze odhadovat vzdálenost mezi zařízeními, a to podle úrovně intenzity signálu. Bluetooth 5.1 nově umožní určit směr probíhající komunikace, a to díky nasazení více antén, buď na straně přijímače, např. telefonu, nebo na straně vysílače. Pokud budete mít např. na svých klíčích Bluetooth štítek, aplikace v telefonu vám bude při pohybu bytem ukazovat šipku ke klíčům. V současné době vám stejná aplikace řekne pouze to, že „přihořívá“. Hledat už ale musíte sami metodou pokus - omyl.

Představení technologie Bluetooth 5.0:

Bluetooth 5.1 vylepšuje i tzv. Advertising Mode, což je komunikační režim probíhající bez explicitního spojení obou zařízení. Režim je lépe škálovatelný a také spolehlivější, zařízení s menšími kapacitami baterie (např. hodinky) se mají spolehnout na synchronizační data, která jim poskytnou zařízení s kapacitně větší bateriemi, např. telefony. Samotná synchronizační data se pak přenesou přes úsporné Bluetooth Low Energy. Poslední novinkou je vylepšené cashování dostupných Bluetooth služeb u zařízení, ke kterým jste se již dříve připojili.

Souhrnný přehled všech novinek, které přináší Bluetooth 5.1, se dočtete v tomto dokumentu.