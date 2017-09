B&O BeoPlay P2: Minimalistické řešení na cesty [test]

Na první pohled zaujme BeoPlay P2 minimalistickým provedením ve tvaru mýdlenky – horní strana je tvořena hliníkovou mřížkou, spodní pak má pogumovanou plochu s logem Bang & Olufsen. Boky reproduktoru jsou zaoblené a hladké.

Na jedné z kratších stran je očko pro upevnění poutka, na druhé pak najdete konektor USB-C pro připojení napájecího kabelu. V horní mřížce je stavová LED dioda a to je vše. Nic víc na těle reproduktoru nenajdete. Zkrátka minimalismus v praxi, který je podpořen elegantním tvarem a malými rozměry. Ty jsou 140×80×28 mm při hmotnosti 275 gramů.

Klepni si a zatřes

Vzhledem k absenci ovládacích prvků, je samotné ovládání řešeno dvěma způsoby – klasicky přes aplikaci v mobilním telefonu nebo poklepáním na reproduktor či jeho zatřesením. Co přesně má reproduktor v takovém případě dělat, si můžete nastavit v obslužné aplikaci Beoplay. Co však vyřešeno není, je ovládání hlasitosti – tu si nastavíte pouze prostřednictvím mobilního zařízení, které je zdrojem zvuku. A to buďto klasicky ovladačem hlasitosti nebo pomocí kruhového ovladače v aplikaci, který stačí obkroužit prstem. Na samotném reproduktoru možnost nastavení hlasitosti není.

Pro zapnutí reproduktoru je třeba stisknout ukryté tlačítko na spodní straně pod logem Bang & Olufsen, pokud o něm nevíte, tak vás nemine nahlédnutí do manuálu. První krátké stisknutí reproduktor zapne (indikováno bílým světlem diody) delším stiskem přepnete BeoPlay P2 do režimu párování, který je indikován modrým světlem diody.

Veškerá další nastavení je třeba provádět prostřednictvím obslužné aplikace, jinak se musíte spokojit s přednastaveným ovládáním, kdy poklepáním na mřížku reproduktoru pozastavíte/spustíte přehráván hudby a jeho zatřesením aktivujete funkci buzení.

V nastavení přístroje však můžete vybírat mezi dalšími funkcemi – změna nastavení zvuku, opakované přehrávání poslední skladby, hlasové funkce vytáčení a telefonování – vše je ale třeba nejdříve nastavit a potvrdit v aplikaci. Spárování je rychlé a bezchybné.

Samotná aplikace je intuitivní a přehledná, bohužel však není zcela stabilní a některé telefony pravděpodobně budou mít problém s párováním aplikace a reproduktoru (např. Huawei P8 Lite se k reproduktoru bez problémů připojí pomocí BT rozhraní ale aplikace jej není schopná připojit a nastavit si tak vše potřebné. Proto před koupí raději vyzkoušejte, zda váš telefon bude plně komunikovat s reproduktorem.

Kvalita uvnitř i venku

Zpracování reproduktoru je příkladné, vše přesně lícuje, nikde není vůle ani nic nevrže. Uvnitř to vypadá podobně. O zesílení zvuku se stará dvojice zesilovačů třída D s výkonem 2× 15 W. Osazení je dvoupásmové – jeden woofer a jeden tweeter. Efektivní udávaný rozsah je 68 – 21 000 Hz,

Mikrofon ukrytý na jedné z bočních stran je elektretového typu s všesměrovou charakteristikou a podporuje hlasové příkazy pro Apple Siri a Google Now. Propojení je možné pouze pomocí bluetooth , které je osazeno ve verzi 4.2.

Barevné provedení reproduktoru je trojí – černá, šedá, modrá – v balení najdete nabíjecí USB-C kabel a kožení poutko se stahovací plastovou sponou. Jako zásadní nedostatek ale vnímám absenci jakéhokoli ochranného pouzdra na reproduktor, krabička je pouze vystlaná černým molitanem, nicméně ochrana pouzdra při přenášení by se hodila.

Respektive pouzdro je k mání jako příslušenství originální i neoriginální – na výběr jsou pouzdra měkká, pevná, silikonová, otevřená i zavřená – počítejte však s cenou kolem 400–500 Kč. Samotný reproduktor by měl být prachu a vlhkosti odolný.

Na co si dát pozor při výběru Bluetooth sluchátek a reproduktorů:

Příliš směrový projev

Jak je na tom BeoPlay P2 zvukově? Na svoji velikost velmi dobře, ve srovnání s objemnějšími reproduktory však začíná ztrácet dech. Asi největší slabinou je příliš směrový projev reproduktoru, který je dán samozřejmě jeho tvarem. I když výrobce sliboval při uvedení všesměrový 360° zvuk, není tomu tak.

Zvuk je šířen maximálně v úhlu cca 180° směrem nahoru přes hliníkovou mřížku, v případě, že reproduktor zavěsíte a roztočíte, uslyšíte zřetelnou změnu reprodukce v okamžiku, kdy je k vám „zády“. V poloze „ležmo“ na podložce se sice zvuk šíří jako by od podložky nahoru, to ale má nežádoucí efekt v podobě chybějících výšek a vyšších středů – ty uslyšíte čistě pouze v případě, kdy budete stát v ose reproduktoru, respektive v ose jeho měničů.

Vzhledem ke tvaru reproduktoru bohužel není možné jeho postavení na výšku nebo na šířku, pokud jej něčím nepodepřete – v takovém případě ale ztratíte část basové složky, jelikož podložka (stůl, skříňka) částečně funguje jako ozvučnice.

Při položení na stůl hraje BeoPlay P2 velmi obstojně a zvládne ozvučit menší místnost cca do 20m2, v zásadě si poradí s jakýmkoliv hudebním žánrem. Basová složka není nijak přehnaná a basy jsou pevné a přesné. Nemůžete samozřejmě očekávat přemíru subbasů, ale na rozměry reproduktoru je projev překvapivě stabilní s čistý.

Menší propad najdete ve vyšších středech, ovšem velmi záleží na nahrávce a typu hudby, někdy to bude vadit, jindy zase nic nepoznáte. Hlasitost můžete zvýšit dostatečně a nedočkáte se při tom kupodivu žádného zkreslení, což je velmi dobré. Vyšší hlasitost však znamená menší výdrž baterie – výrobce udává 10 hodin, což je reálné, ovšem nikoliv při maximální hlasitosti.

Celkové zvukové zabarvení je možné mírně ovlivnit přes aplikaci pomocí funkce touchtone, kde si vybíráte pozici na škále warm – excited – relaxed – bright. Přičemž mezi warm a excited je asi nejvíce basů a u pozice Bright pak nejvíce výšek – příliš velké rozdíly ve zvuku ale při přesouvání bílého bodu nečekejte.

Koupit nebo ne?

To je zcela zásadní otázka. Chcete-li malý bezdrátový reproduktor, který je elegantní, minimalistický a dobře hraje, pak klidně po BeoPlay P2 sáhněte. Jestliže je pro vás důležitá vyrovnanost projevu, pak vás také uspokojí. I náročnější posluchači budou projevem reproduktoru příjemně překvapeni, klackem pod nohy je ale jeho konstrukce, respektive nemožnost postavit jej tak, aby se zvuk šířil vhodnějším směrem než pouze nahoru.

V neposlední řadě je tu cena, která se pohybuje kolem 4 600 Kč, což rozhodně není málo, vezmeme-li v potaz, že za podobnou cenu pořídíte výkonnější a lépe polohovatelný reproduktor od některého z konkurenčních výrobců.... nebude ale tak malý a skladný...



Hodnocení odborného webu AVmania

B&O BeoPlay P2

Cena: 4 490 Kč