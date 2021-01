Bond na plátně nezestárne, rok a půl stará Nokia ano. Produktové scény se možná budou přetáčet

Připravovaná 25. bondovka „Není čas zemřít“ je asi tou nejsmolnější z celé série. Už počtvrté jí byl posunut termín premiéry, tentokrát na 8. října 2021. Fanoušci jsou naštvaní, filmové studio MGM, které do filmu nalilo více než čtvrt miliardy dolarů, finančně krvácí a firmy, jež filmu za obrovské peníze svěřily svůj „product placement“ zuří, protože jejich výrobky stárnou a diváci je ještě na velkém plátně neviděli.

To je i případ společnosti HMD Global, která vyrábí telefony a smartphony pod značkou Nokia. V nové bondovce se má ukázat hned několik jejích modelů v čele s nejvyšším Nokia 8.3 5G. Ta byla představena už před rokem a od loňského podzimu je v prodeji. V době uvedení filmu do kin (pokud se premiéra popáté neposune) bude v katalozích už půldruhého roku. To je okamžik, kdy daný model obvykle pomalu mizí ze scény a je nahrazen novým nástupcem.

Osudová výměna režiséra

Jinými slovy v okamžiku, kdy budou mít první diváci možnost v kinech vidět film, bude v něm prezentovaný mobil už výběhový model. Podle britského deníku The Sun jsou komerční partneři filmu velmi frustrovaní a budou chtít přetočit scény, ve kterých se jejich produkty objevují. Konkrétně zmíněny byly značky Nokia, Adidas a výrobce hodinek Omega. Všechny už budou mít v portfoliu v době premiéry filmu nové produkty. Pokud jim to smlouva se studiem umožňuje, mohou žádat o prezentaci aktuálních výrobků.

Jaký jiný telefon než Nokia 8.3 5G by se ve filmu případně mohl ukázat, není v tuto chvíli jasné. Finská firma HMD Global poslední dobou uvádí samé nižší modely a šušká se, že i přes loňskou finanční injekci od Googlu, Qualcommu a Nokie není v úplně nejlepší kondici. Že by zbýval prostor na velkolepé marketingové akce nebo na vývoj super nadupaného top modelu, proto není moc pravděpodobné. Na nástupce vlajkové Nokie 9 PureView už se ale čeká dva roky.

Bondovka „Není čas zemřít“ měla být do kin uvedena na konci roku 2019, produkce se ale poprvé pozdržela kvůli výměně na postu režiséra a hlavního scénáristy. To se později ukázalo jako fatální. Do hry totiž na jaře 2020 vstoupil koronavirus a z půlročního odkladu je po dalších několika odsunech rázem dvouleté zpoždění. Distributor Universal Pictures se na uvedení nedokázal dohodnout ani s placenými filmovými platformami Netflix, HBO nebo Amazon. Čeká se tedy na otevření kinosálů po celém světě.

Trailer k filmu Není čas zemřít (No Time To Die):