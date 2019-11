Bose Frames jsou chytré brýle se zvukovou rozšířenou realitou. Prodávají se i v ČR a nejsou drahé

Společnost Bose je známá především díky sluchátkům a reproduktorům, ale teď uvádí na trh chytré brýle. Ty kromě poslechu hudby přináší nový pojem: zvuková rozšířena realita. Jdou na to tedy jinak, než třeba Google Glass, tady se žádné promítání obrazu do skel brýlí nekoná.

Uživatel brýlí tedy dostane hutnou hudbu, ale současně slyší všechny zvuky ze svého okolí. Umožňují to v nožičkách integrované a do ucha směrované reproduktory. Systém také dokáže určit lokaci a směr, kterým se nositel dívá. Toho využívají aplikace, které předají informaci, aniž by člověk musel sledovat displej.

První aplikace se zvukovou rozšířenou realitou jsou již ke stažení. Například Naviguide AR by Navisens propojuje prvky navigace s informacemi o okolních zajímavostech. Audiojack vás přenese doprostřed hudebního vystoupení a na základě vašeho pohybu a otáčení hlavy se mění vnímání jednotlivých hudebních nástrojů kolem vás. Aplikace Golfshot sdružuje podrobné informace z více než 45 000 golfových hřišť. Pozná, jakou jamku, z jakého místa hrajete a kam se zrovna díváte. Díky tomu vám dokáže doporučit hůl a podat další užitečné informace.

K dispozici jsou ale i hry. V Komrad AR se stáváte tajným agentem, v Head Games by Earplay, zase používáte svůj hlas a pohyby při řešení mimozemské invaze. Abyste mohli zvukovou rozšířenou realitu ve spojení s brýlemi Bose využít, je třeba mít kromě samotného zařízení v telefonu nainstalovanou aplikaci Bose Connect (ve verzi 8.0 a vyšší). Poté můžete stahovat a používat všechny dostupné aplikace pro zvukovou AR.

K dispozici jsou dva modely chytrých brýlí Bose Frame: Alto s hranatými obroučkami a Rondo se zaobleným tvarem. Jejich propojení s mobilním telefonem zajišťuje Bluetooth, integrovaný směrový mikrofon umožňuje realizovat i handsfree hovory. Decentně zatmavená skla jsou vybavena ochranou proti záření UVA i UVB. Na jedno nabití lze brýle plnohodnotně využívat 3,5 hodiny.

Bose Frames jsou v prodeji i na českém trhu za 5 990 Kč.