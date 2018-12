Brawl Stars: hra od vývojářů Clash of Clans má opět zaděláno na úspěch

Společnost Supercell, která stojí za populárními mobilními hity Clash of Clans, Clash Royale a Boom Beach, se zřejmě opět trefila do černého. Další desítky milionů stažení bude sbírat hra Brawl Stars, ve které se hned ze startu ponoříte do soubojů mezi hráči. Ve stylu MOBA si vybíráte z několika herních postav, každá má přitom unikátní základní útok a tzv. supersílu. Ta se doplňuje postupným likvidováním nepřátel.

Na herní mapě se proti sobě postaví týmy tří hráčů proti sobě a můžete počítat i s tím, že se schováte do keřů, takže se, podobně jako v League of Legends, načas stanete pro ostatní hráče neviditelnými. K běžnému likvidování nepřátel se však přidává i sběr drahokamů. Uprostřed herního pole je truhlice, která drahé kameny pravidelně spawnuje. A tým, který jich nejdříve získá rovných deset, vyhrál. Pokud vás však nepřátele zlikvidují, seberou vám všechny držené drahokamy. Hra nabízí i další herní režimy, bitvy jsou, i přes kreslenou grafiku, akční, rychlé a zábavné.

Představení mobilního hitu - hry Brawl Stars:

Hra je zdarma k dispozici pro iOS a Android, na obou aplikačních portálech má velmi pozitivní hodnocení. U Androidu 4,6, u iOS dokonce 4,9 bodů z pěti. Freemium model těží z in-game nákupů, lootboxů a vylepšování vašich postaviček, které můžete urychlit zaplacením reálnými penězi, a nebo si na upgrade vydělat hraním. Vše ale potrvá daleko déle.