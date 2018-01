Britové nám vrátili PDA. Jmenuje se Gemini a má úžasnou klávesnici

Před rokem jen koncept na Indiegogo, dnes hotový produkt na veletrhu CES. Gemini od britské firmy Planet Computers navazuje na kdysi populární PDA a je jedním z nejzajímavějších zařízení, které jsme měli možnost na letošním CESu vyzkoušet. Je libo smartphone s Androidem ve skládacím stylu stařičkého Nokia Communicatoru?

V zavřeném stavu můžete zařízení o rozměrech 171 × 79 × 15 mm zaměnit za powerbanku, ovšem jakmile odklopíte displej a podpěru na zadní straně, budete mít jasno. Chytré zařízení nabídne téměř šestipalcový displej s rozlišením 2 160 × 1 080 pix, protější díl patří rozměrné klávesnici. A nečekejte žádné ústupky, tlačítka jsou sice nepatrně menší než na počítači, ale mají slušný zdvih, vibrační odezvu a také spoustu klávesových zkratek.

Po stranách Gemini najdeme dva konektory s USB-C, sluchátkový jack a zapínací tlačítko. Na předním krytu se schovávají dva reproduktory, díky nimž můžete volat v zavřeném stavu, a je tedy jedno, jak si telefon otočíte. O příchozím hovoru vás na kovovém těle bude informovat pětice programovatelných diod. Do konektorů USB-C po stranách můžete připojit doplňkové redukce na HDMI, na hub se třemi USB 2.0, redukci na Ethernet či nabíječku. Baterie má kapacitu 4 220 mAh.



Hlavním prvkem je obří klávesnice, u které se počítá i s českým layoutem.

Zařízení je postaveno na desetijádrovém MediaTeku MT6797X Helio X27 a na 4GB RAM. Interní 64GB úložiště si snadno rozšíříte microSD kartami. Poslední zajímavostí je to, že se u Gemini počítá s Dual Bootem, o spuštění alternativního Debianu se můžete postarat hlasovým povelem při podržení zapínacího tlačítka. Jinak vám naběhne Android Nougat.

S Gemini jsme měli možnost chvíli si pohrát, a zařízení má něco do sebe. Zejména s ohledem při psaní na „pořádné“ mobilní klávesnici, a to jak v obou dlaních, tak třeba na stole. Telefon zůstává na místě a nijak se nehýbe. Zástupci společnosti nám na CESu ukázali i layout české klávesnice, která zrovna směřuje do výroby, těšit se tedy můžete na vyhrazený řádek pro české znaky. Gemini se vedlo velmi dobře na Indiegogo, kde se vybralo přes 1,3 milionů dolarů. První kusy Gemini, který dostal ocenění CES Innovation Awards, směřují k uživatelům již od začátku ledna.

Planet Computers Gemini ve zkratce

Displej: 5,99", rozlišení 2 160 × 1 080 px, Full HD, 18:9

5,99", rozlišení 2 160 × 1 080 px, Full HD, 18:9 Čipset: Deca Core Helio X27, 2,6 GHz

Deca Core Helio X27, 2,6 GHz Paměť: 4GB RAM, 64GB interní paměť, microSD karty

4GB RAM, 64GB interní paměť, microSD karty Konektivita: Bluetooth 4.1, GPS, 2 × USB-C, Wi-Fi, LTE, GSM (SIM karta)

Bluetooth 4.1, GPS, 2 × USB-C, Wi-Fi, LTE, GSM (SIM karta) Baterie: napevno integrovaná, 4 220 mAh

napevno integrovaná, 4 220 mAh Fotoaparát: 5Mpx selfie kamerka

5Mpx selfie kamerka Cena: 399 dolarů (8 500 Kč)

Planet Computers představuje projekt Gemini: