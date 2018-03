Britská „3“ strčí do kapsy naši trojku. 3000 minut a 12 GB za 580 Kč lze využít i v ČR

Do redakční schránky dorazil další tip na předplacenou kartu zahraničního operátora, kterou lze využít i v ČR a která vyjde levněji, než paušály české operátorské trojky. Jde o Trojku (operátor „3“) působící ve Velké Británii. V nabídce „Pay As You Go“ má šest tarifů:



Aktuální kurz činí 29 českých korun za jednu libra šterlinků

Všimněte si tarifu vlevo dole. Tři tisíce minut nebo SMS a 12 GB dat za v přepočtu 580 Kč. A teď pozor, všechny jednotky včetně dat můžete čerpat v 71 zemích světa včetně České republiky a Slovenska. Trojka tomu říká „Feel At Home“ destinace. Jejich seznam najdete zde.



Feel at Home destinací je celkem 71, k mání je i exotika

Jen si představte, že byste využívali české číslo někde v Jižní Americe. To abyste předtím vyloupili banku... U Trojky ale neplatíte nic navíc, prostě 580 Kč na 30 dní.

Nabídka britské Trojky je zcela nesouměřitelná s našimi předplacenkami, 1:1 není porovnatelná ani s paušály. Nicméně, u Vodafonu lze mít „flat“ se 7 GB za 777 Kč, tarif Mobil L od T-Mobilu lze mít v základu se 12 GB za 1 398 Kč.

SIM karetní turistika?

Jistě není reálné, aby si lidé masově pořizovali SIM karty zahraničních operátorů, ale možná to někomu bude stát za to, třeba jako druhá karta. Stačí aby koruna posílila a zahraniční operátoři dále snižovali ceny. Česká trojka naopak na ceny dalších pár let nesáhne a třeba se najdou tací, kteří hlavně datují a dají svému českému operátorovi košem.