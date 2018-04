Brutální oběť obchodní války? Čína chce zakázat prodej Applu, Cook dnes jedná s Trumpem

V Oválné pracovně Bílého domu se dnes setkají šéf Applu Tim Cook a prezident USA Donald Trump. Oficiální program jednání známý není, ale komentátoři mají jasno, že půjde o obchodní válku, kterou Trump koncem března rozpoutal sankcemi na vybrané čínské zboží.

Hodnota sankcí se odhaduje na 50 až 60 miliard dolarů a Trump je označil za reakci na krádeže duševního vlastnictví a technologií amerických firem, ke kterému v Číně dochází. Postiženo je takřka sto odvětví od hliníku a oceli přes boty po elektroniku a běžný Američan zvýšenou cenu brzy pocítí při téměř každé návštěvě obchodu.

Zatímco u politiků našel Trump pro protičínské kroky podporu, byznys je proti. „Soustředěná snaha řešit problémy je lepší než ukládání sankcí, které přinesou vedlejší škody americkým domácnostem, zemědělcům a výrobcům,“ komentoval Trumpovu sólo akci Jake Parker, viceprezident Americko-čínské obchodní rady.

Čína si takový výpad proti vlastní ekonomice pochopitelně nenechala líbit. Obvinění z krádeže technologií odmítá, a tak obchodní válka vypukla naplno. Peking začátkem dubna zavedl cla ve výši až 25 % na 128 amerických (převážně potravinářských) výrobků. Tady se však hodnota sankcí odhaduje na pouhé 3 miliardy dolarů, což je značný nepoměr, a tak je jen otázkou, jak bude Čína v obchodní válce pokračovat.

Apple obětí obchodní války?

...a tím se vracíme k Timu Cookovi. Proslýchá se totiž, že chce Čína „z důvodů národní bezpečnosti“ zcela zakázat prodej produktů Apple. Takový krok můžeme považovat za přímou reakci na obdobné opatření, které ze Spojených států vykázalo čínské značky Huawei a ZTE.

Z Číny dnes pochází 19 % příjmů společnosti Apple, ale spekuluje se, že by současná válka mohla firmu připravit o daleko víc. Pokud totiž politická rozhodnutí prodraží výrobu produktů Apple v Číně, dopad na zisky bude celosvětový. Apple dlouhodobě bojuje s omezeními, která jí čínský trh ukládá, investuje do vzdělání a výzkumu, vyvíjí unikátní software, lobuje na politické i mediální úrovni a teď by mělo jediným krokem všechno přijít vniveč.

Téma rozhovoru Trumpa a Cooka je tedy zřejmé, obsah zůstává s otazníkem. Očekává se, že se oba muži po jednání vyjádří.