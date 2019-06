Brzký konec výřezů a periskopů? Oppo a Xiaomi se chlubí selfie kamerou v displeji

Blíží se konec hry na schovávanou selfie kamery? Výřezy a průstřely jsou ošklivé, mechanické vysouvání zbytečně složité a drahé. Už delší dobu se mluví o tom, že půjde přední kameru schovat přímo do displeje (resp. pod něj). Oppo se na Twitteru pochlubilo funkčním prototypem takového telefonu a Xiaomi vzápětí reagovalo svou verzí.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY