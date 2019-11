Brzký konec Wordu, Exelu a PowerPointu? Microsoft představil aplikaci Office

Microsoft oznámil novou aplikaci Office, která bude zdarma dostupná na Androidu a iOS. Spojuje funkce Wordu, Exelu a PowerPointu. Cíl společnosti je jasný – zjednodušit práci s dokumenty, zlepšit produktivitu a ušetřit místo v paměti.

Pokud pracujete se všemi třemi aplikacemi, mezi kterými přeléváte data, musíte se neustále přepínat z jedné do druhé. To nové Office zcela eliminují. Díky omezení časových ztrát mezi přepínáním (a mnohdy novým načítáním aplikací) tak ušetříte i nemalé množství času a to i tím, že budete mít všechny dokumenty na jednom místě. V neposlední řadě vám pak bude stačit mít nainstalovaný jediný titul namísto původních tří, takže ušetříte i volné úložiště v telefonu.

S titulem Office však přijde i nová funkcionalita, která vychází zejména z propojení s integrovaným fotoaparátem. Jednoduše vyfotíte nějaký dokument a převedete jej do digitální podoby, naskenujete QR kód, z fotografie vytvoříte PDF, které ihned prstem podepíšete atd.

Aktuálně Microsoft titul teprve testuje (na iOS se můžete zapojit i vy), nicméně ostrý start se očekává již brzy. Aplikace Office bude nejprve dostupná jen pro mobilní telefony, až později se podívá i na tablety. Ve zprávě o této novince však Microsoft také uvádí, že zatím bude i nadále podporovat a vydávat aktualizace pro jednotlivé jeho mobilní tituly Word, Excel i PowerPoint. Jak dlouho tak bude dělat, ale nezmiňuje.

Takhle Microsoft představuje nový projekt: