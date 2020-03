Brzy se rozhodne o budoucnosti Androidu. Celá IT scéna se modlí, aby u soudu vyhrál Google

Spor mezi Googlem a Oraclem o práva na používání Javy se táhnou celou dekádu, a tak se na něj trochu pozapomnělo. V dílčích kauzách firmy střídavě vítězí a zase se odvolávají.

Java je nyní pro Android klíčová, je to programovací jazyk, ve kterém je napsaná většina jeho aplikací. Google sice stále více podporuje vývoj v alternativním jazyku Kotlin, kompletní přechod by ale byl stále náročný a riskantní – Google by musel přesvědčit komunitu tisíců vývojářů.

Rozhodne Nejvyšší soud USA

Případ se za dva týdny dostane k Nejvyššímu soudu USA, který jej konečně může rozčísnout. Oracle požaduje astronomické odškodné – v podstatě poplatek za každé zařízení s Androidem, které kdy bylo vyrobeno, zatímco Google se hájí, že tehdejší Javu jakožto programovací jazyk Androidu zvolil po domluvě s majitelem technologie – Sun Microsystems. Toho však později pohltil Oracle a změnil názor.

Podstatou sporu je, zda mohl Google vzít klíčová rozhraní Javy (API) a implementovat je po svém. Tedy zdali lze jejich obecný popis chránit z hlediska autorských práv, patentů atp.

Spor kritizují i další hráči na trhu – Microsoft a IBM, které upozorňují, že tak obecné záležitosti jako aplikační rozhraní softwaru nelze obchodně chránit, zhroutila by se celá IT scéna. Různým způsobem je implementují všichni. Kdyby to soud označil za ilegální, důsledky by byly nedozírné i pro open-source scénu, která mnohá softwarová rozhraní přepisuje pod svobodnou licencí. I toto opisování by rázem bylo za hranou.

Ars Technica upozorňuje, že je Oracle pokrytecký. Softwarový gigant, který se před desítkami let proslavil databázovými systémy, sám implementoval cizí technologie. V tomto kontextu třeba databázový jazyk SQL, jehož původním tvůrcem bylo IBM.