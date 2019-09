Bude další Compact? Sony v Berlíně nejspíš ukáže zmenšenou verzi Xperie 1

Společnost Sony se chystá v Berlíně uvést nejméně jeden nový smartphone. Prvotní spekulace, že by mělo jít o novou generaci vlajkového modelu Xperia 2, se ukázaly jako méně pravděpodobné – přece jen Xperia 1 není na trhu ani půl roku a překotný vývoj nástupnických modelů se Sony už v minulosti neosvědčil.

Mnohem pravděpodobnější se jeví varianta uvedení jakéhosi kompaktnějšího modelu od současné vlajkové lodi. Samozřejmě jen stěží můžeme očekávat návrat klasického Compactu, jak jej známe z minulosti – doba pokročila, malé úhlopříčky už se nenosí a Sony se postupně zbavuje i velkého čela a brady, které byly pro Compacty typické.



Pravděpodobná podoba nové menší Xperie 1s (Zdroj: Roland Quandt, Winfuture.de)

Přece jen bychom se ale do určité míry zmenšené odvozeniny Xperie 1 dočkat mohli. Německému portálu Winfuture.de se podařilo získat tiskové fotografie smartphonu, nazývaného pracovně jako Xperia 1s nebo 1r. Ten by měl převést většinu výbavy a funkcí Xperie 1 do menšího těla vymezeného úhlopříčkou displeje 6,1 palce. To by mohla být pro mnoho uživatelů optimální velikost a Sony zřejmě pamatuje i na ženy, protože jedna z variant bude bordó.

Výbava v tuto chvíli potvrzená není, ale dají se očekávat podobné parametry jako u Xperie 1, pouze s minimálními kompromisy (např. širokoúhlý AMOLED displej s poměrem stran 21 : 9 nebude pravděpodobně 4K, ale pouze Full HD+). Bez větších úprav by měl zůstat trojnásobný fotoaparát (12 + 12 + 12 Mpx). Podrobnosti se dozvíme na tiskové konferenci Sony ve čtvrtek 5. září 2019.