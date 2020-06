„Bude to 400 Kč, prosím.“ Tapo P100 je levná vstupenka do chytré domácnosti

Tohle bude krátká recenze. Tady prostě všechno fungovalo tak jak mělo! Chytrá zásuvka Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket od firmy TP-Link zařadí do chytré domácnosti i starší spotřebiče, které samy chytré nejsou. A právě tam je největší omezení celého konceptu – nemá smysl připojovat třeba pračku, protože když do ní chytrá zásuvka pošle proud, nic se nestane, ještě je potřeba stisknout tlačítko start.

Tím se seznam smysluplných spotřebičů zužuje na ty jednodušší. Na druhou stranu, pokud vám jde o dálkové/časované vypnutí (a nevadí, že to bude rázným odebráním proudu), poslouží tahle zásuvka kdekoliv. Ale zpět k původnímu určení. Tapo P100 umí jednoduchou věc – zapne/vypne se jedním z následujících způsobů:

Fyzickým tlačítkem na boku zásuvky. V některých situacích je to prostě nejjednodušší.

na boku zásuvky. V některých situacích je to prostě nejjednodušší. Vypínačem v aplikaci TP-Link Tapo (Android/iOS) a je jedno, jestli jste ve stejné místnosti jako zásuvka, nebo na druhé straně světa – důležité je, aby byla připojená k Wi-Fi síti. V appce zásuvku spojíte s mobilem a cloudem, aby s ní šlo dále pracovat, pojmenujete ji, umístíte do virtuální místnosti, přiřadit ikonku pro rychlou vizuální orientaci.

(Android/iOS) a je jedno, jestli jste ve stejné místnosti jako zásuvka, nebo na druhé straně světa – důležité je, aby byla připojená k Wi-Fi síti. V appce zásuvku spojíte s mobilem a cloudem, aby s ní šlo dále pracovat, pojmenujete ji, umístíte do virtuální místnosti, přiřadit ikonku pro rychlou vizuální orientaci. Ve stejné aplikaci lze nastavit časový plán zapínání/vypínání, jednoduchou minutku/odpočet, automaticky se může spouštět s východem/západem slunce (harmonogram pro vaši lokalitu se stáhne z internetu), režim mimo domov může v náhodných intervalech spínat připojenou lampu, aby to vypadalo, že je někdo doma. Zásuvku můžete zařadit do hromadných akcí s jinými prvky chytré domácnosti.

zapínání/vypínání, jednoduchou minutku/odpočet, se může spouštět s východem/západem slunce (harmonogram pro vaši lokalitu se stáhne z internetu), režim mimo domov může v náhodných intervalech spínat připojenou lampu, aby to vypadalo, že je někdo doma. Zásuvku můžete zařadit do hromadných akcí s jinými prvky chytré domácnosti. Hlasový povel (v angličtině, či jiném podporovaném jazyce). K dispozici je Google Assistant a Amazon Alexa, oba systémy v oblasti chytré domácnosti umí velké věci a stále se učí nové, oba systémy Tapo P100 přímo rozpoznají, takže integrace je zcela hladká.

Brzdím v sobě přirozenou touhu popisovat instalační proces a veškeré možnosti systému, ale vlastně by to bylo úplně zbytečné. Aplikace vás intuitivně provede a naučí všechno, co je potřeba.



Ukázka z uživatelského prostředí a ovládání přes Alexu.

Nevýhody? Chybí podpora pro platformu Apple HomeKit. Uvítal bych sledování spotřeby proudu, který zásuvkou projde, ale to je funkce rezervovaná pro vyšší modely, tady je prioritou cena.

A to je celé. Tapo P100 je jednoduchý nástroj, který dělá přesně to, co slibuje. Navíc skvělý koncept neudusí přemrštěná cena. Jedna zásuvka přijde na čtyři stovky