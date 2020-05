Bude to hit a už teď ho můžete objednat. K Redmi Note 9 dostanete navíc dárek

Očekávané novinky střední třídy Redmi Note 9 a Redmi Note 9 Pro se chystají vtrhnout do českých obchodů. Už brzy je můžete u oficiálních prodejců předobjednat a navíc získat i dárek. V předprodejovém týdnu od 25. do 31. května dostanete k modelu Redmi Note 9 navíc náramek Mi Band 3 zdarma, k vyššímu Redmi Note 9 Pro získáte vedle uvedeného náramku navíc i zcela bezdrátová sluchátka Mi True Wireless Earbuds. Samotný prodej odstartuje 1. 6.

Varianty a ceny:

Model Barvy Paměť Cena Redmi Note 9 bílá, zelená, šedá 3 + 64 GB 5 690 Kč 4 + 128 GB 6 190 Kč Redmi Note 9 Pro bílá, zelená, šedá 6 + 64 GB 8 390 Kč 6 + 128 GB 8 990 Kč

Řada Redmi od Xiaomi přináší výbavu na úrovni střední třídy v kombinaci s dostupnou cenou. Devátá generace obsahuje Full HD+ displej, baterii s kapacitou 5 020 mAh, čtyřnásobný fotoaparát, NFC a prostředí MIUI 11 s brzkou aktualizací na nově uvedenou verzi 12.



Základní srovnání řady Redmi Note 9: v některých obchodech můžete narazit i na submodel Redmi Note 9S. Ten se velmi podobá modelu Pro, nepochází ale z oficiální distribuce

Základní model a Pro se liší velikostí úhlopříčky (6,5 vs 6,7 palce), procesorem (Helio G85 vs Snapdragon 720G), rozlišením primárního senzoru (48 vs 64 MPx), umístěním čtečky otisků (na zádech vs na boku), výkonem rychlého kabelového dobíjení (18 vs 30 W), umístěním čtečky otisků (na zádech vs na boku) a dalších několika drobnostech. Zelená varianta Redmi Note 9 Pro má proti zbylým dvěma barvám trochu odlišný design modulu fotoaparátu.

Redmi Note 9 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 8,9 mm, 199 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 020 mAh

procesor: Mediatek Helio G85 (2× Cortex-A75, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 66 %

vybavenost ?

výhodnost cena: