Bude vám stačit megabit? O2 přece jen nabízí objemem neomezený datový tarif

O2 od června v pilotním provozu nabízí neomezená data! Neomezená jsou co do objemu, nikoli však co do rychlosti. Musíte mít hlasový tarif a aspoň 1,5 GB mobilního internetu, pak si můžete připlatit 349 Kč a po vyčerpání základního balíku dat můžete surfovat neomezeně, ale jen rychlostí 1 Mbit/s pro download a 250 kb/s pro upload.

S aktivním balíčkem „Nekonečná data“ je možné si jednorázově obnovit objem dat se standardní rychlostí pro základní datový objem. Čerpání jednorázové obnovy dat má přednost před čerpáním balíčku nekonečná data. Balíček platí i v roamingu v EU, jen pozor na nadužívání, viz podmínky balíčku.

Operátor tvrdí, že balíček stačí na běžné používání internetu v mobilu na úrovni soukromého uživatele – surfování, sociální sítě, aplikace i přehrávání videí.

Nejlevnější datově neomezená varianta: Free 1,5 GB (749 Kč) + Nekonečná data (349 Kč) = 1 098 Kč/měsíčně.

Balíček je poskytován do konce roku 2018 v pilotním provozu, a proto jej v této době může zákazník i O2 kdykoli zrušit jednostranným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

Na pilot upozornil kolega z Lidových novin Ondřej Vyhnanovský: