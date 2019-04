Budoucnost hraní je streamovaná. Výkonné počítače už nebudou potřeba

Budoucnost hraní je zjevně ve streamování. V takovém případě se počítají na výkonných optimalizovaných serverech a hráči už mají jen jednoduché internetové terminály (notebook, televize, mobil...), které dokážou na server vysílat pokyny z herního ovladače a přijímat vypočtený obraz. Výkonný počítač nebo herní konzole už nebude potřeba.

Streamované hraní her ale není technologicky jednoduché, obraz si zde například nemůžete načíst do mezipaměti jako běžné video. Jak to tedy funguje, co je k tomu potřeba a proč je to zjevná budoucnost hraní? O tom je dnešní souhrnné tematické video, které si můžete pustit výše.

