Budoucnost je ohebná a jmenuje se Samsung Galaxy F. Grafik vychází ze spekulací a patentů

Ohebné telefony jsou na cestě a zdá se, že je nic nezastaví. Veřejnost je rozdělená na dva tábory, jejichž názory by se daly shrnout asi takto:

Že je technicky možné vyrobit ohebný mobil, ještě neznamená, že bude k něčemu dobrý. Nedovedu si představit, proč bych měl chtít. Lidé neví, co chtějí, dokud jim to neukážete. Stejné to bude i s ohebnými mobily, přinesou obří displej v kompaktním zařízení.

Na ohebných mobilech pracuje Samsung, Huawei, Lenovo a další, ale na veřejnost se nedostává mnoho indicií o tom, jak vlastně budou vypadat. Takže je zde velký prostor pro fantazii a když se k tomu přidá i grafické umění, může vzniknout takováhle nádherná technologická fantazie.

Holandský web NieuweMobiel a grafik Jonas Dähnert říkají, že jejich práce staví na indiciích z trhu a patentech, které Samsung drží.

Ani v tomto případě se displej nepřeloží na úplnou placku, ohyb si drží určitý rádius, aby nedošlo k jeho poškození. Zajímavé je, že se panel neohýbá na půlku, což i ve složeném stavu nechává viditelný proužek, na kterém se zobrazují stavové informace, zmeškané události, ovládání hudebního přehrávače apod.

Kamery jsou v tomto případě čtyři, čtečka otisků prstů je na zádech, ale to jsou v tomto případě podružné prvky (alespoň co do zajímavosti). Podle spekulací má mít Samsung Galaxy F (nebo spíše X?) panel o úhlopříčce 7" a poměru stran 21:9 (rozlišení 1 440 × 3 360 pixelů).

