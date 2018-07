Budoucnost rozšířené reality. Niantic ukázal vyvíjenou platformu Real World

Společnost Niantic je známá především jako vývojář mobilního hitu Pokémon Go, již dříve vydala mobilní hru Ingress. Niantic se nestará jen o vývoj her, ale i o vývoj technologií spjatých s rozšířenou realitou. A právě k nim firma zveřejnila několik ukázkových videích, na kterých prezentuje funkce nově vyvíjeného řešení Real World Platform.



Takto vypadá rozpoznávání objektů v rámci platformy Real World od Nianticu

Vlastní řešení pro rozšířenou realitu má do budoucna dostat přednost před univerzálními platformami ARCore a ARKit. Do budoucna tak nemá stačit pouze rozeznání povrchu, na kterém se ukáží 3D modely, protože, když se modely pohybují bez perspektivy nebo přes ostatní objekty v hledáčku, vypadá to hodně nedokonale. Nová platforma však bude znát i objekty v okolí, které budou sloužit k realističtější interakci. Vidět to můžete v demovideu níže, kde běhají pokémoni, které ztratíte z dohledu, jakmile zaběhnou za překážky.

Real World Platform - ukázkové video Niantic Occlusion:

Klíčovým prvkem technologie je rozeznávání skutečných 3D objektů v reálném světě, s nimiž mohou digitální 3D modely rozšířené reality interagovat tak, jako by se jednalo o stejné typy objektů. Zajímavá jsou i další dvě publikovaná videa, která ukazují možnosti multiplayeru v platformě Real World.

Real World Platform - demo více hráčů Codename Neon:

Tzv. sdílená realita má propojit více hráčů najednou, takže telefony musí zároveň vyhodnocovat chování ostatních hráčů. Vše se musí dít v reálném čase s minimální latencí, a právě to se Nianticu u nové platformy podařilo. Výsledkem je multiplatformní řešení s jednotným kódem, které umožňuje jednoduché nasazení v mobilních hrách všeho druhu. Dočká se platformy Real World i mobilní hit Pokémon Go? Výhledově to bude trefa do černého, funkce by mohla být využita např. při soubojích mezi hráči v reálném čase.

Real World Platform - demo více hráčů Codename Tonehenge:

Zdroj Nianticlabs