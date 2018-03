Budoucnost tabletů s Androidem? Tablety s Chrome OS. Google ukázal první model

Ambice systému Chrome OS dostat se i do tabletů jsou zřejmé již delší dobu. Google kontinuálně vylepšuje rozhraní, aby bylo nachystané pro dotyky. To se využije i u Chromebooků, které mají čím dál častěji dotykový displej. A s možností instalovat Android aplikace není důvod, proč systém neosadit i do tabletů. Nyní Acer představil jeden takový.

Acer Chromebook Tab 10 má 9,7palcový displej s rozlišením 2048 na 1536 pixelů, přední a zadní kameru a až 9hodinovou výdrž na jedno nabití. Jako procesor byl použit OP1 doplněný 4 GB RAM, 32 GB pamětí a USB-C portem. Nechybí ani slot pro SD karty a klasický jack na připojení sluchátek.

Chrome OS dostal možnost spuštění aplikací z OS Android (součástí systému je obchod Play Store). Na tuto funkci sází jak Acer, tak Google – tablet je zaměřený pro využití ve školách, nutností je tedy možnost doinstalování potřebných aplikací pro výuku. Součástí balení je také stylus od Wacomu, který není nutné dobíjet

Obě firmy tak jdou proti konkurenčním iPadům, které se Apple snaží dostat do škol (hlavně v USA). Oproti němu nabízí třeba plnohodnotný prohlížeč a klasickou práci s okny. Přesto nabízí jednodušší rozhraní než Windows a snadnější vzdálenou správu pro školní administrátory. Cena je v zahraničí 329 dolarů, což je více, než některé Chromebooky, které jsou často pod hranicí tří set.

Google také ukazuje možnou budoucnost tabletů s Androidem. Těch totiž v poslední době na trhu není mnoho a v prodejích vyhrává iPad. Ani Google samotný nevydal novou verzi svého referenčního tabletu. Budoucnost pro systém tak může být právě Chrome OS, který má mnohem blíže ke klasickým desktopovým Windows, přesto je uzpůsoben pro ovládání dotyky a nabízí velké množství aplikací.

Jak vypadá systém Chrome OS?