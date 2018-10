Byli jsme se podívat na Datart Expo. Chcete nakoupit? Tady dostanete výběr i slevu

Zábavně-prodejní veletrh spotřební elektroniky Datart Expo. Z pohledu veřejnosti první ročník, ale na pozadí je už 23letá tradice obdobných akcí pro obchodní partnery. Expo v sobotu obsadilo celý pavilon P brněnského výstaviště.

Jaké bylo (resp. ještě je, v sobotu je otevřeno do 22 hodin) první Expo? Má vůbec v době internetu smysl podobnou akci pořádat? Vždyť si lidé všechno najdou na webu...

Veletrh v roce 2018?

Najdou, ale osobní zkušenost nic nenahradí. Datart Expo není akce, která by se velikostí mohla srovnávat s mezinárodními veletrhy, jež jako redakce objíždíme, přesto smysl dává. Na jednom místě najdete na 80 značek, všechno si můžete osahat, vyzkoušet. Možná vás napadá, že to se dá v menší míře v každé větší prodejně také, ale Datart Expo má jeden zásadní trumf – na stáncích jsou produktoví manažeři a školitelé, kteří své gadgety dokonale znají, ochotně předvedou a odpoví na otázky. A když se rozhodnete nakoupit, dostanete slevový katalog, vouchery platí do pondělí.

Při své práci se potkávám s desítkami a stovkami produktů ročně, přesto jsem ne Expu našel několik příležitostí zastavit se, vyzkoušet, popovídat si o výhodách a nevýhodách. Projel jsem se na elektrické koloběžce, prohlédl e-motorky... Hospodyňky na jednom místě vyzkouší širokou paletu domácích spotřebičů, fandové smartphonů si osahají Huawei Mate 20 Pro, který teprve v úterý absolvoval světovou premiéru, hráči otestují herní konzole nebo omrknou konkurenci při Fortnite Cup nebo PlayStation Mistrovství ČR v konzolových hrách.

Doporučení pro příští ročník? Líbilo by se mi nižší vstupné. Hádám, že 250 Kč řadu zájemců odradí...