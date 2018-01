Být první nestačí. ZTE Axon M má dva displeje, ale smysl jim chybí

ZTE v říjnu představila první skládací telefon na světě. Axon M je primárně určený pro americký trh a až v Americe na veletrhu CES jsme si jej vyzkoušeli. Dojmy? Být první nestačí. Axon má k ideálnímu skládacímu smartphonu budoucnosti daleko.

První dojmy ze skládacího smartphonu ZTE Axon M:

Axon M můžete používat jako klasický telefon s jedním displejem, nebo jej rozevřete a displejová plocha se zdvojnásobí. Ale mezi panely je mezera a na první pohled zajímavé zařízení sráží řada dalších nedostatků.



​To stejné zařízení jen o pár vteřin později, hlavní displej občas ke spolupráci vyzve i druhou plochu, jindy slouží druhý displej k zobrazení úplně něčeho jiného

Pokud ZTE Axon M používáte jako obyčejný telefon, zapatláte si druhý displej, který svíráte v dlani. A veselo není ani po rozevření telefonu, jehož půlka je výrazně lehčí a tenčí než polovina s baterií. Vlastně jsem ani nevěděl, jak takové zařízení držet. Prostředí umí na každém displeji zobrazit samostatný obsah, na jednom můžete mít domovskou obrazovku, na druhém zase hlavní nabídku. Pokud otočíte telefon na bok, prostředí se slije do jedné plochy, takže např. vysunutá horní lišta prochází přes dva displeje.

Na to by se dalo zvyknout, ovšem Axon M si občas dělá co chce, protože sám neví, co po něm vlastně požadujete. Displej se často sám od sebe překlápí a přeskupují se softwarové ovládací prvky. Někdy jsou vlevo, jiny vpravo, nebo úplně zmizí. Chování displeje si sice můžete upravit, telefonu však chybí jednoduchost, intuitivnost. Nefunguje zde princip „vezmu do ruky a hned vím, jak to funguje“, ale spíše jen nahodile zkoušíte kombinace a kroutíte hlavou...



​Dva režimy používání ZTE Axon M

ZTE Axon M mě nenadchnul. Má bytelnou konstrukci a vždy se o něm bude mluvit jako „o tom prvním“, ovšem koncept skládacího smartphonu, alespoň v podání ZTE, zatím nemá hlavu ani patu.