Bývalý šéf NÚKIB otevřeně promluvil o varování před Huawei a rodeu, které následovalo

Jsou to dva roky, co NÚKIB varoval, že čínské společnosti Huawei a ZTE mohou pro Českou republiku představovat hrozbu. Je to rok, co byl z funkce odvolán předseda úřadu Dušan Navrátil. Teď se rozpovídal v nezvykle otevřeném rozhovoru pro Deník N.

O firmě Huawei a důvodech varování se mnoho nedozvíme, to jsou informace podléhající utajení a Navrátil o nich pochopitelně nemluví. Rozhovor je však působivým svědectvím o okolnostech celého procesu. O nekompetentnosti premiéra Babiše, pro-čínském jednání prezidenta Zemana, současné politické praxi a způsobech, jak vyvíjet tlak na nezávislý úřad a zdiskreditovat jeho ředitele.

Působivá je už první veřejná část rozhovoru, ale za přečtení stojí i placený zbytek.