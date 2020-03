Camera Go od Googlu přinese portrétní režim i do nejlevnějších smartphonů

Google představil další z aplikací určených pro odlehčenou verzi Androidu Go Edition. Tento systém je určen pro ultralevné smartphony, jejichž hardware, zejména pak procesor a operační paměť nepostačují na chod „plnokrevného“ Androidu. Podle Googlu je nyní aktivních zhruba 100 milionů Android Go zařízení po celém světě, přičemž existuje více než 1 600 modelů smartphonů pro tento systém.

V prostředí je předinstalována spousta speciálně upravených aplikací, které jsou optimalizovány pro chod na slabším hardwaru. Jsou to například Google Go, Gallery Go, Gmail Go, Maps Go a další. K nim nově přibyla aplikace Camera Go. Půjde o novou systémovou aplikaci na obsluhu fotoaparátu, jako první ji najdeme v čerstvě představeném smartphonu Nokia 1.3.

Camera Go má vzhled podobný jako aplikace fotoaparátu u jiných výrobců, má ale několik specifik – například ukazuje počet zbývajících fotografií vzhledem k nastavenému rozlišení a objemu zbývajícího úložiště. Dále zvládne ostření na vybraný bod scény a taktéž manuální doladění expozice. Velkou výhodou je portrétní režim, který se tak dostává poprvé i do telefonů s pořizovací cenou okolo 1 500 Kč.