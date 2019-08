Caviar přijímá objednávky na iPhone 11. Za milion jej obalí částí vesmírné lodi, přidá kus měsíce a meteoritu

Každý rok je to stejné. Zářijová Apple keynote se blíží, lidi jsou v očekávání a v tu chvíli ruský Caviar přijde jako první s přeobjednávkami luxusní edice ještě nepředstavených iPhonů. Na diamanty a zlato si zákazníci v minulosti již zvykli, proto si firma letos připravila opravdovou specialitu. V rámci 50. výročí mise Apollo 11 totiž vytvořila vesmírnou edici iPhonu 11.

Zdaleka nejzajímavější je varianta Universe Diamond. Kromě zmíněného 24karátového zlata, drahokamů a diamantů totiž Caviar na záda přidal i kousek meteoritu, zrnko z měsíčního povrchu a úlomek vesmírné lodi. Všechny prvky jsou na zádech vyskládány ve tvaru sluneční soustavy s hodinářským tourbillonem uprostřed.

Pravost materiálů nemůžeme ověřit, ovšem firma si za ně nechá pekelně zaplatit. Jeden takový iPhone 11 Universe Diamond vás totiž v plné výbavě s 512GB pamětí vyjde na astronomických 50 670 dolarů, tedy cca 1,2 milionu korun. Půjde o naprostou raritu, vyrobený bude jediný kus.

Pro zbytek zákazníků budou připraveny další modely s „lidovější cenou” od 4 800 do 8 390 dolarů. Tím nejlevnější bude iPhone 11 Apollo 11, který odkazuje na známou kosmickou loď z 60. let. Stejně jako loď má být telefon odolný proti vodě, ale i žáru, jelikož je obalený v kevlaru, který by měl telefon údajně ochránit v teplotách od -200 do +460 °C. Jako připomínka 50. výročí startu Apolla 11, bude telefon k dispozici v 50 kopiích.

Mezi další modely z vesmírné série se zařadí titanový model Explorer (4 990$), Soyuz (5 590$), Singularity (6 050$) a Universe (7 710$), které mají na zádech vyvednou vesmírnou družici, vesmírnou loď nebo černou díru. Všechny telefony lze předobjednat již nyní, ovšem je jasné, že vyrobeny a odeslány budou až později na podzim.

Zdroj: Caviar