Čekání končí. Mobilní hra Harry Potter: Wizards Unite startuje v pátek 21. června

Nekonečné čekání fanoušků kouzelnického světa Harryho Pottera je u konce! Vydavatel hry oznámil, že je celosvětový start Harry Potter: Wizards Unite naplánován na pátek 21. června. Skončí tak dvouměsíční beta testování, které probíhalo v Austrálii a Novém Zélandu. Hru jste si sice doposud mohli stáhnout z neoficiálních zdrojů, ovšem všechny ostatní regiony byly geoblokovány, takže se v nich nevyskytovaly žádné herní objekty. To se však již za pár dní změní.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a