Celé metro dostane mobilní signál do čtyř let. Operátory to bude stát 120 milionů

Pokrytí celého pražského metra (včetně tunelů) mobilním signálem bude hotové do roku 2022. Dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP) dnes schválila smlouvu s konsorciem operátorů. Smlouva bude uzavřena na 20 let a za prvních deset let operátoři vyplatí dopravnímu podniku 120 milionů korun (před lety jednání začínala na 20 miliónech).

V první etapě bude do říja zaveden signál na trase C od Muzea na Roztyly. Zařízení budou do stanic a tunelů metra instalována v noci, aby se nemusel přerušovat provoz.

Praha získá data o pohybu cestujících. Nikoliv online, jak původně požadovala, ale vždy na žádost. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka toho bude Praha využívat minimálně dvakrát ročně.

Dopravní podnik v tuto chvíli také připravuje zavádění nekomerční wi-fi v metru, která bude primárně pro technologické zabezpečení metra. „My počítáme s tím, že jeden až dva kanály v té multikanálové wi-fi, kterou už jsme spustili v tunelech a ve vestibulech, tak že bychom uvolnili pro nekomerční využití našim cestujícím,“ řekl ředitel DPP Martin Gillar.

Nyní je mobilním signálem pokryto všech 58 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem 2G, 3G a 4GLTE včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie 2G vhodné spíše jen pro telefonování.