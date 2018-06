Celebrity a smartphony. Věříte jim používání vychvalovaných značek, nebo na marketing nedáte?

Stále větší prostředky dávají výrobci na spolupráci s globálními i lokálními celebritami. Proč to dělají? Protože to dělají všichni a kdyby to jeden nedělal, tak ztrácí. Spolupráce jsou různé, povedené i takové, které jsou jen na oko, takže pak vznikají humorné až krajně trapné přehmaty.

Z posledních globálních přehmatů lze zmínit Gal Gadot, která propaguje Asus i Huawei a na Twitter postuje z iPhonu. Podobné to bylo v nejznámější lokální aféře, kdy Jaromír Jágr z iPhonu chválil Huawei. A kdo to dělá dlouhodobě dobře? Na lokální úrovni lze zmínit třeba Honor a Asus.