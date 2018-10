Čelní kamera v nové roli. Určí věk hráče, omezí dobu hraní, nadávkuje krev a sex

Možnosti technologie jsou jedna věc, často však naráží na legislativu, která staví přísné bariéry. V Číně podobné problémy nemají. Technologie je na špičkové úrovni, a když vznikne veřejný zájem, bariéry padají.

Čína řeší závislost (především) mladistvých na mobilních hrách, a tak s jedním z největších vývojářů, společností Tencent (King of Glory, Honour of Kings), připravuje koncept, který mladším 12 let omezí dobu hraní na hodinu, starším maximálně na dvě.

A teď přichází na řadu ta unikátní kombinace technologie a veřejného zájmu, která je v západním světě nepřípustná. Telefon pomocí čelní kamery rozpozná uživatele, jeho snímky odešle do centrální bezpečnostní databáze. Tam proběhne identifikace a do mobilu se vrátí informace o věku hráče.

Pokud se technologie osvědčí, dá se předpokládat, že se pro herní vývojáře stane povinnou a plány jdou ještě dále. Podle věku hráče se bude dávkovat také jazyk (k nezletilým se nedostanou vulgarity), brutalita, množství krve, nahota a zamykat/odemykat celé levely.

Via South China Morning Post