Celosvětový Pokémon Go Fest je za námi. Převládá frustrace a zklamání

Mobilní hra Pokémon Go měla na uplynulý víkend naplánovanou akci Go Fest 2020, která měla být oslavou pokémonů. Kvůli koronaviru však nebylo možné akci uspořádat na jednom vybraném místě, a tak Niantic spustil virtuální akci, které se mohl se vstupenkou zúčastnit každý. A výsledek? Moc pozitiv bychom nenašli, s loňským Go Festem v Dortmundu se akce vůbec nedá srovnat, přestože hráči mohli poprvé chytat celé dva dny. Pokud jste si vstupenku nekoupili, o nic zásadního jste nepřišli...

První den

Každý den byl pro hráče naplánován jiný herní program. První den každou hodinu rotovala jedna z pěti skupin pokémonů, které jste si mohli odchytit. V rotaci však byla chyba, takže se někdy spojily dvě skupiny pokémonů. Současně každou hodinu probíhal globální úkol, a čím dříve byl splněn, tím dříve byly aktivovány herní bonusy, např. 3× zisk zkušeností při odchytu nebo dvojnásobek candy. Jenže úkol s posíláním dárků dalším hráčům byl splněn těsně před limitem, protože ve hře přestala fungovat záložka s přáteli.

A chyb bylo daleko více, např. překrývání pokémonů. Pokud jste kliknuli na vzácného, zobrazil se „obyčejný“, který byl vykreslen pod ním na tom stejné místě. A po odchytu tam už vzácný nebyl.

Trainers, due to technical issues that occurred in some of the habitat blocks during Pokémon GO Fest, we will be holding a makeup event at a later date (TBD). We apologize for any inconvenience caused, and will share more information once details have been finalized. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 25, 2020

Po více než roce se ve hře objevil „točící pokébal“, který značí neustále načítání ze serveru, při němž byla hra nehratelná. Raidy nefungovaly, při odchytu se objevovaly náhodné hlášky, např. Error 0 a 26, popř. hra i několik hodin vůbec neregistrovala dotyky nebo jen s obrovským zpožděním. Kdyby se to stalo na akci, kde jsou lokálně desítky tisíc lidí, asi by se to dalo pochopit, ale v globálním měřítku, kdy počet hráčů nebyl až tak výrazně vyšší, než za běžného stavu, to bylo na pováženou. I proto Niantic hned ze startu akce oznámil, že kvůli problémům připraví „náhradní jednodenní akci“.

A na pováženou byl i výběr pokémonů, spawn pool byl poměrně úzký, takže jste ve hře neustále viděli ty stejné (nezajímavé) pokémony. Chytit jste si třeba mohli vyvinuté formy starterů první generace, jenže těch má každý hráč několik desítek (možná stovek). A pokud jste za splněný vodní, ohnivý či travní úkol očekávali nějakého speciálního pokémona, byl to jen Charizard, Blastoise či Venusaur. Z pokémon snapshotů šlo získat nového pokémona Rotom, a celkově odchytit i několik nových shiny pokémonů.

Odchyt shiny měl být jedním z hlavních lákadel, jenže spousta hráčů tvrdě narazila. Nebylo výjimkou, že po celodenním hraní spousta hráčů nenašla ani jednoho shiny pokémona (tj. specificky zabarvená vzácnější forma). A to rozhodně není ze stran vývojářů správný přístup. Ano, našli se i tací, kteří za oba dny odchytili 70 shinny, spousta hráčů ale musela vzít zavděk jedním či dvěma, či dokonce žádným. Napříč všemi skupinami pokémonů se spawnoval i Unown s písmeny G a O (volitelně jako shiny). Škoda, dříve bylo písmen daleko více.

Druhý den

Druhý den obsadil pokéstopy tým rakeťáků s nímž se pojila nový úkolová sada, v rámci které jste mohli získat shadow verze tria legendárních ptáků a také Shadow Mewtwo. Na konci questu pak čekal mythický pokémon Victini. Z Incense, které byly při Go Festu absolutní nutností, se následně náhodně spawnovali pokémoni ze všech pěti skupin, a tak byla šance na odchyt toho, kterého jste potřebovali, už poměrně malá.

When you removed: Dratini, Machop, Skarmory, Slakoth, Croagunk, Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Eevee, Marill, Sudowoodo, Wobbuffet, Roselia, Feebas, Chimecho, Oddish, Exeggcute, Sunkern, Seedot, Ponyta, Magmar, Houndour, Darumaka, Poliwag, Tentacool, Chinchou, Clamperl from day 2 — Jordyn Murdock (@JordynMurdock) July 27, 2020

Druhý den se navíc spawn pool dost výrazně zmenšil. Z dříve avizovaných 75 pokémonů jich druhý den ve hře chybělo hned 27 (spousta z nich by šla chytit i v shiny verzi)! Většina herního obsahu (cca 80 %) však byla k dispozici i pro ty hráče, kteří si na akci Go Fest nezakoupili vstupenku. A spousta z nich chytilo více shiny než lidé se vstupenkou. Celkově tak z Go Festu převládá zklamání, očekávání byla daleko větší než skutečnost. Od příštích akcí Nianticu raději neočekávejte nic, abyste mohli být ve finále příjemně překvapeni...