Cenu za nejoriginálnější využití dronu za rok 2019 získává Lexus. Koho jen tohle nepadlo…

Lexus LF-30 je vize automobilu pro rok 2030. Futuristický je design, interiér i využití technologií.

I když jde o odvážný koncept, při pohledu na masku hned poznáte rysy současných Lexusů. Zaujmou zvedací křídlovité dveře, které umožňují přístup na obě řady sedadel čtyřmístného interiéru. Přestože má vůz nabízet plně autonomní řízení, pedály a volant jsou stále na svém místě a řidič může převzít kontrolu. Nebude už to v roce 2030 nelegální? :-)

Okna pracují s rozšířenou realitou. Že si řidič přidá do průhledu stavové informace a navigační piktogramy, to je běžné už dnes, ale tady jsou průhledné displeje i pro pasažéry. Mohou si pustit video, hry, ovládat palubní systém, přidávat popisky k objektům v okolní krajině… S bezdrátovým nabíjením se počítá jak pro osobní elektroniku na palubě, tak pro elektromobil samotný, takže jen zastavíte na vyznačeném místě, o připojení se postará nabíječka automaticky.

Hodně zajímavý je na LF-30 koncept zvaný Airporter. Je to drone, který vám z vozu domů nebo do hotelu odnese zavazadla. Pomocí palubních senzorů mapuje okolí a díky umělé inteligence vás dokáže následovat. Pak se robot automaticky uklidí do platformy, která se vysouvá ze zadní části kufru.



Tak Airporter vypadá. Klipy jsou plné leteckých záběrů, ale o kamerách na dronu nepadlo ani slovo. I toto využití se však přímo nabízí…



Své místo zde má i rychlé bezdrátové nabíjení a samozřejmě halda displejů.

V tomto bodě však podezřívám tvůrce, že jednali podle hesla „slibem neurazíš“, protože na mezinárodních autosalonech vystavovaný prototyp vozu tuto platformu nemá ani naznačenou. A tak jediné, co máme, je zmínka v tiskové zprávě a dva dvousekundové záběry na Airporter v propagačních videích.