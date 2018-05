Patří, nebo naopak nepatří pistole mezi emoji. Zní to jako malichernost, ale tato diskuze dává smysl. V Japonsku pohřbívají psy. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se ovšem nejednalo o robopsy. A ve Velké Británii se sešli fanoušci ploché Země. Jakub zítra nasedne v Amsterodamu do Jumbo Jetu a poletí to na ten domnělý kraj ověřit.