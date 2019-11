Černá je fialová, modrá je zelená. Co se skrývá za novou barvou Icelandic Frost u Honoru 20 Pro?

Honor uvedl do prodeje na českém trhu novou barevnou variantu svého vlajkového modelu Honor 20 Pro. Jde o barvu Icelandic Frost, kterou čínská značka představila na zářijovém veletrhu IFA 2019 v Berlíně. Na trhu doplní již prodávané barvy Phantom Black (fialovou) a Phantom Blue (zelenou). Cena nové barevné varianty je stejná jako u starších verzí a činí 12 990 Kč.

Vidění barevného spektra z pohledu Honoru je minimálně u modelu 20 Pro poněkud odlišné, než jsme zvyklí. Například varianta Phantom Black je ve skutečnosti fialová, do černé přecházejí maximálně některé okrajové oblasti gradientu. Co si tedy představit po názvem Icelandic Frost? Jedná se o druh perleťově bílé, která místy přechází do světle modré nebo světle fialové. Barva by se mohla líbit hlavně ženám. Výbava i funkce telefonu zůstávají stejné.