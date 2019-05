Černý žralok připlaval do Evropy. Testujeme herní smartphone Xiaomi Black Shark 2

Ve všech ohledech se snaží být v něčem odlišný. Řeč je o herním smartphonu Black Shark 2 od Xiaomi, který nám před pár dny dorazil do redakce. Druhá generace herního smartphonu prošla několika vylepšeními, nabídne vysoký výkon, samostatný herní prostor Shark Space a čistý Android k tomu. Čím vším se ještě může pochlubit nejnovější generace herního smartphonu od Xiaomi?

Velký a těžší herní smartphone

První co nás u Black Shark 2 zarazilo, byla celková velikost a tíha zařízení. Pod první položku se podepsal 6,4" AMOLED displej, který ještě do výšky protahují široké rámečky. V případě druhém je 205 gramů v ruce už dost poznat, podepsala se pod ní kovová konstrukce, která je však na zádech efektně doplněna sklem. Vůbec samotná záda působí „dravým“ dojmem a v ruce příjemně chladí. Sklo v kontrastu však trpí na otisky prstů, má však zajímavě zbroušené hrany, které hází odstín do zelena.

Redakční představení Black Shark 2 od Xiaomi:

Stejný odstín zelené je v základu použit i na logo S uprostřed zad. Je to sice jen na efekt, ale přímo v nastavení si můžete jeho barevnost a styl upravit podle svých vlastních potřeb. Duální fotoaparát s vystouplými objektivy vypadá, jako by snad k telefonu vůbec nepatřil, na rovném povrchu se právě díky němu smartphone nepatrně kolébá. Hlavní 48MPx fotočip IMX586 od Sony doplňuje sekundární 12Mpx snímač.



Přední a zadní strana Xiaomi Black Shark 2, který testujeme v černé barevné variantě

Použitý 6,4" AMOLED panel dostal plně dostačující rozlišení 2 340 × 1 080 pix a spolu s ním i tři displejové režimy se samostatným nastavením teploty barev. U herního smartphonu je AMOLED panel nutností, zejména v tmavých akčních scénách dokáže displej výborně vykreslit detaily mezi šerem a úplnou tmou (= vypnutý pixel). Jas displeje upravíte v horní liště, můžete se spolehnout i na automatiku. Ve vypnutém stavu se na displeji zobrazuje AOD režim a to včetně logotypu čtečky otisků prstů.

Ta je optická a pochází od firmy Goodix, první skenování sice probíhá déle, o to rychlejší je pak samotné vyhodnocování. U her na šířku zase oceníte možnost zvolit si intenzitu tlaku u dotykových tlačítek v levé a pravé části. Na displeji je od novoty nalepena základní ochranná fólie, v našem, případě měla jednu drobnou bublinu v levém horním rohu. Nad displejem se ještě krčí 4MPx selfie kamerka, reproduktor a senzor přiblížení k displeji.

Klasická LED dioda nad displejem chybí, její úlohy převzaly dva LED pruhy po bocích telefonu. Rozblikají se zeleně při příchozím hovoru, při nabíjení nebo při zobrazení nové notifikace. V nastavení si můžete vybrat styl blikání i barevné schéma, třeba podle barev ikony aplikace. Boky mohou blikat v rytmu přehrávané hudby či při hraní s připojeným gamepadem.



Svítící logo S, boční pruh diod, detail duálního fotoaparátu a šuplíček, do něhož vložíte dvě nanoSIM karty

Ten je třeba dokoupit samostatně a na testování nám bohužel nedorazil. V základním balení najdeme pouze uživatelské příručky, síťový adaptér, USB-C kabel, špendlík pro vytažení šuplíku, základní ochranné pouzdro a samolepky. Nedostalo se ani na taková sluchátka, která je třeba pořídit zvlášť. A to model do USB-C, protože 3,5mm jack se do těla nevešel. Levý bok obsadily regulátory hlasitosti, pravý zase zamykací klávesa a jezdec spouštějící Shark Space.

Antutu se nestáhne, v prostředí chybí čeština

Tzv. „žraločí prostor“ je vašim herním útočištěm. Jedním posunutím jezdce se přepnete do rozhraní, které automaticky ukončí aplikace na pozadí, uvolní systémové zdroje a dočasně deaktivuje přísun notifikací, navíc vás nebudou obtěžovat příchozí SMS zprávy ani volání. V tomto režimu si můžete nechat zobrazit plovoucí okno s frameratem, aktuální spotřebou energie a teplotou čipsetu. Dále lze omezit zadávání textů na klávesnici nebo upravit potřebnou úroveň tlaku na dotykové prvky v levé a pravé části displeje.



Herní prostor Shark Space

Výkon smartphonu dodává osmijádrový Snapdragon 855, který je v našem případě doplněn 8GB RAM a 128GB pamětí. Testujeme tedy tu méně vybavenou černou variantu, alternativně je k dostání stříbrná verze s 12GB RAM a 256GB diskem. Při bližším zkoumání jsme odhalili, že do útrob paměťovku nevložíte, maximem jsou dvě nanoSIM karty. Baterii o kapacitě 4 000 mAh dobijete pomocí 27W rychlodobíjení. Deset minut „na šňůře“ má vystačit až na hodinu hraní her.



Upravení dotykové citlivosti herních ovladačů v levé a pravé části displeje

Uvnitř smartphonu je připraveno prostředí Joy UI, což však není nic jiného, než velmi nepatrně upravený čistý Android 9.0 Pie. Poměrně překvapivě tak ve smartphonu chybí nadstavba MIUI 10. Všímáme si drobných změn v horní liště a v nastavení, k čemuž se přidává i tapeta na pozadí. Nečekejte tedy nic, co by vám v nabídce mělo zaclánět.



Uživatelské rozhraní telefonu je počeštěno jen tak napůl. Nastavení a podnabídky jsou v angličtině, jednotlivé aplikace od Googlu pak v češtině

Smartphone nám dorazil z Hong Kongu, takže asi ani nebylo překvapením, že v něm nenajdeme češtinu. Tedy ne tu plnohodnotnou, z nastavení se můžete sice do češtiny přepnout, systémové nastavení, popisky zástupců v horní liště a některé aplikace však zůstávají tvrdošíjně v angličtině. První kroky vedly samozřejmě k benchmarku Antutu, ten však bohužel nešel do telefonu nainstalovat. A to bez jakéhokoliv označení chybové hlášky. Blokuje snad Xiaomi instalaci nejpopulárnějšího mobilního benchmarku? Podobně jsme pochodili i u Geekbench, naopak GFXbench, 3DMark a PCMark nainstalovat šly.

Sluchátka i gamepad samostatně

V redakci se pouštíme do intenzivního testování Black Shark 2, zejména z pohledu mobilních hráčů. Co navíc nabídne herní smartphone těm, kteří mobil prakticky nedají z ruky? Xiaomi Black Shark 2 si můžete pořídit na evropském obchodě, námi testovaní černá verze 8/128GB vychází na 549 EUR (cca 14 tisíc Kč), stříbrná varianta 12/256GB stojí 649 EUR (16 600 Kč). V době psaní článku je vyprodaná, k opětovnému naskladnění má dojít brzy. V obou případech jsou ceny uváděny s daní a s bezplatným poštovným. Navíc si můžete pořídit USB-C sluchátka (500 Kč) a jeden (1 000 Kč) nebo dva přídavné gamepady (2 300 Kč).

