CES 2019: Sbírka nejzajímavějších gadgetů a podivností

Bell Nexus: Největší úlet letošního CES Tradiční výrobce tradičních vrtulníků přivezl na CES jeden hodně netradiční gadget, který rozhodně musí zahájit náš přehled veletržních kuriozit. Novému typu dopravního prostředku říkají taxikoptéra a je to elektrický vrtulový letoun, který startuje jako helikoptéra, ale za letu natočí motory o devadesát stupňů a promění se v (téměř) klasické letadlo.

Další obrázky najdete v galerii Zatím jsme ve stádiu konceptu, ale jednou by Nexus mohl sloužit jako letecké taxi, které díky malým rozměrům přistane i na malém heliportu v hustě zastavěném městě. Bell Nexus v oficiální upoutávce na CES 2019:

ORII je chytrý prsten, který volá, píše a přijímá notifikace Odvážný koncept, který se nepodobá ničemu, co se dá dnes koupit. Nemá displej, ani reproduktor, přesto s ním můžete telefonovat a komandovat přes něj hlasové asistenty, jako jsou Siri nebo Google Assistant. Jediné vizuální rozhraní je notifikační dioda.

Chytrý prsten ORII jsme krátce vyzkoušeli na veletrhu CES v Las Vegas Použití je poněkud specifické. Prst s prstenem přiložíte k uchu, zvuk se vibracemi přenese rovnou do vnitřního ucha. Na CESu jsme to vyzkoušeli, zvuk je překvapivě čistý a zřetelný. Navíc jej neslyší nikdo jiný, takže je i stoprocentně diskrétní. S telefonem ORII komunikuje skrz Bluetooth, baterie vydrží 1,5 hodiny hovoru. Mytí rukou se nemusíte bát, protože prsten nabízí stupeň krytí IPX7. Nechybí ani patřičná aplikace pro platformy Android a iOS. V ní si nastavíte, z jakých aplikací chcete dostávat notifikace, přiřadíte barvu diody oblíbenému kontaktu a mnoho dalšího. Cena prstenu ORII je 159 dolarů (cca 3 500 Kč). Takhle se chytrý prsten Orii V9 představil na Kickstarteru:

Správná podprsenka je věda, elektronická pomůcka doporučí velikost i styl Většina žen prý nosí nesprávnou velikost podprsenky, což jednak nevypadá dobře, ale také to může způsobit bolesti ramen a zad. Problém chce řešit chytré spodní prádlo Somainnofit, které slibuje přesně změřit prsa a hrudník. Data putují do aplikace v mobilu, která doporučí správnou velikost běžného prádla (odkazy vedou na produkty stejného výrobce, ale velikosti jsou univerzální). Somainnofit lze používat opakovaně, dlouhodobě. Hodí se při aktualizaci šatníku, po změně hmotnosti, v průběhu těhotenství, po ukončení kojení apod.

Nevíte, jakou si koupit podprsenku? Somainnofit doporučí velikost i styl, takže obyčejná podprsenka pak bude sedět a vypadat skvěle. Baterii nelze vyměnit, vystačí na cca 200 měření. Prodej začne na konci ledna za 60 dolarů, což je v přepočtu asi 1 330 Kč.

Whill je sci-fi nejen pro vozíčkáře Na výstavišti jsme si také prohlédli chytré kolečkové křeslo Whill Ci. Narozdíl od běžných křesel je vybavené kamerovým systémem, který snímá okolí a umožňuje autonomní řízení jak venku, tak uvnitř budov. Zařízení půjde i do běžného prodeje, ale hlavními zákazníky mají být obchodní domy a letiště, kde by si člověk mohl křeslo přivolat a ono by jej samo odvezlo na místo určení.

Firma má v nabídce i základní verzi bez autonomního řízení. I přesto vyjde na 4 000 dolarů. Samořídící verze tedy bude ještě o dost dražší. Křeslo ovšem lze manuálně ovládat i skrze připojený mobilní telefon. Maximální rychlost křesla je 8 km/h a dojezd na jedno nabití cca 16 km.

Na první ohebný mobil jsme čekali roky, ale tenhle nás zklamal Jmenuje se Royole FlexPai a 1. listopadu 2018 si řekl o titul prvního představeného ohebného mobilu na světě. Poprvé jsme si jej prohlédli na veletrhu CES a zajímalo nás, jak si neznámá firma poradí s něčím, co Samsung, Huawei, Lenovo a další velikáni tolik let ladí, aby na trh nepustili střep, který by zkazil renomé celé vznikající kategorii ohebné elektroniky. Ani Samsung, ani Huawei. První skládací telefon na světě představila bezejmenná čínská firma FlexPai funguje, ale i na naší krátké ukázce vidíte, jak i proškolená obsluha bojuje s uživatelským prostředím. Spuštění fotoaparátu trvá, při pokusu o přehnutí displeje se aplikace odmítá zmenšit a otočit, pak havaruje. Podobné to bylo i s dalšími ukázkami, přepínání mezi režimy trvá, i když nemáte spuštěnou aplikaci a díváte se na domovskou obrazovku. FlexPai v akci na veletrhu CES 2019: Po složení jsou z jednoho velkého displeje tři aktivní plochy, na každé může běžet unikátní aplikace. Problém je, že tu chybí myšlenka, která by takovému rozdělení dala smysl – něco, proč byste si řekli, že tuhle ohebnou věc rozhodně potřebujete.

Kloub při manipulaci vrže, jeho vnitřní gumová krytka je nevzhledná. Rádius ohybu je značný, takže v zavřeném stavu vám přístroj pořádně nafoukne kapsu. Displej chrání plast a ucítíte to na první dotek. Sklo klouže, plast klade odpor, prsty po něm nekloužou tak samozřejmě. Další problém je, že se materiál viditelně více upatlává, podívejte se na fotky. Co musíme pochválit, je rovná plocha bez náznaků zvlnění, beze stop po ohýbání.

Pár živých fotek z Las Vegas. Masivní neaktivní plocha na levém boku displeje nevypadá příliš vábně. FlexPai bereme spíše jako demo, ukázku možností. Je první, ale to je tak všechno, jako přístroj má značné rezervy. Přesto si tuhle hračku můžete koupit. Prodává se za 1 388 eur (35 tisíc korun bez daně, cla a dopravy do Evropy) Technologické porno! Ohebný mobil od Xiaomi se skládá hned nadvakrát

Létající raketo-elektro-motorka na lovu investorů John Manning z Utahu si postavil cosi jako raketovou létající motorku. Říká jí ElectraFlyer, přivezl ji na CES a hledá odvážné investory na zahájení produkce. Prototyp k letu používá hybridní elektrický pohon, sednete si jako na motorku, po stranách jsou rozměrné rotory a na spodní straně malá trysková jednotka. Manning prototyp úspěšně testoval loni v srpnu 2018, test s posádkou je na řadě letos. ElectraFlyer na videu: Vzlet a udržování stroje ve vzduchu zajišťují čtyři elektromotorem hnané vrtule. Elektromotory jsou nezbytné pro rychlou reakci a konstantní točivý moment, ale nestačí na 34 kg těžký stroj a jeho náklad, proto ElectraFlyer používá také malý proudový motor. Ten během vzletu zvyšuje tah, při letu zajišťuje pohyb vpřed a v budoucnosti má pomáhat dobíjet baterie. ElectraFlyer se může uplatnit ve službách armády nebo třeba u zákazníků, kteří se potřebují rychle pohybovat po území s nezpevněnými komunikacemi. V každém případě, i takový je CES – místo setkávání, kde nejen velké firmy, ale i jednotliví vynálezci s malými startupy doufají, že nadchnou odvážného investora.

Omron HeartGuide: Hodinky, které umí změřit krevní tlak Na podzim zaujaly Apple Watch schopností měřit EKG a Omron teď kontruje chytrými hodinkami, které změří krevní tlak. Jmenují se Omron HeartGuide, v předobjednávkách stojí 499 dolarů (tedy asi 14 tisíc korun) a k prvním americkým zákazníkům se dostanou ještě v lednu. V Česku si počkáme, odhadem dva roky... Trik je ve dvojitém řemínku. O tom vnějším Omron tvrdí, že je pětkrát pevnější než ocel. Vnitřní funguje jako nafukovací manžeta, která přiškrtí krevní tok a postupně povoluje, integrovaný senzor pak zjistí, kdy krev znovu začne proudit.

Kromě toho umí HeartGuide plus minus to samé, co jiné chytré hodinky. Počítají kroky, sledují spánek, přijímají notifikace z Androidu i iPhonu. Snad jen GPS, a tedy pokročilé sledování sportovní aktivity, chybí. Displej je transreflektivní, tzn. čím více na něj dopadne světla, tím lépe vidíte obsah, ve tmě je nutné aktivovat podsvícení. Baterie vydrží dva dny, výrobce však neuvádí, v jakém režimu. Je zřejmé, že právě nafukování manžety při měření tlaku je na spotřebu energie nejnáročnější. Takhle Omron představuje nové hodinky HeartGuide

Rolovací realita! LG začne prodávat televizi, která se stočí do reproduktoru pod ní LG Signature OLED TV R v zavřeném stavu vypadá jako neobvyklý stolek. Ve skutečnosti jsou uvnitř reproduktory a srolovaný displej, který se vysune do plochy o úhlopříčce 65". Vysouvání je plynulé a na displeji nepoznáte, že byl před chvílí schovaný uvnitř. Televizor nemusí vyjíždět do plného rozměru 16:9, ale umí vysunout jen úzký pruh pro stavové informace jako je počasí, hodiny, hudební přehrávač nebo album oblíbených fotografií.

Jedna, dvě, tři a je fuč. Takhle LG představuje svoji rolovací TV:

Robotický Samsung Tiskovka společnosti Samsung mobilní segment úplně minula, ale líbili se nám roboti. Bot Care poslouží jako společník pro běžný den, poslouchá vaše pokyny, odpovídá hlasovou syntézou Bixby, doporučuje cviky, měří vám srdeční tep, dobu spánku a veškeré sesbíraná data může sdílet s někým z rodiny. V případě potřeby umí zavolat i záchranku. Je to tedy ideální společník pro seniory, kteří jsou vzdáleni od zbytku rodiny.

Mobily přijdou na řadu v únoru, CES patřil spotřební elektronice a robotům! Bot Air měří kvalitu ovzduší a čistí jej, Bot Retail je určen pro podporu prodeje v obřích obchodních centrech. Exoskeleton Samsung Gems zase slouží jako podpora těla při sportování. Jednou z představených novinek byl i Samsung Notebook 9 Pro:

Aveine: Na správně provzdušněné víno už nemusíte čekat desítky minut Víno není produkt, se kterým bychom si často spojovali nové technologie, ale francouzští Aveine jsou jiného názoru. Na CES přivezli elegantní provzdušňovač, který umožní okamžitou konzumaci vína, aniž by muselo dlouhé desítky minut větrat přirozenou cestou. Aveine také pohlídá ideální teplotu. Princip je jednoduchý. Nástavec se dá nasadit na libovolnou lahev a při nalévání vystaví víno násobně většímu množství kyslíku, než kdybyste jej prostě jen nalili do sklenice a čekali. Proces změkčení taninů je zcela přirozený, jen výrazně rychlejší.

Na CESu si Aveine vysloužilo ocenění za inovaci K Aveine si stáhnete aplikaci (Android, Apple iOS), naskenujete etiketu, umělá inteligence rozpozná víno a doporučí provzdušňovací parametry. Ke každé lahvi také můžete přidat poznámku a postupně si tak vybudujete osobní katalog vín. Takhle se projekt představil na Indiegogo:

LG vám doma uvaří pivo Byznys s kapslovou kávou funguje, v LG se zamysleli a na CES přivezli domácí pivovar na kapsle. Princip je podobný – vhodíte kapsli a načepujete pivo. Jen je celý proces náročnější. Automat sám zvládá fermentaci, karbonizaci a následné čištění. Stav přípravy můžete sledovat v aplikaci. Kapacita daná rychlostí „vaření“ je omezená zhruba na 10 litrů za měsíc, takže jsme na stánku ani neochutnali.

Jedno pivo, prosím.

Jistě, týden si počkejte. LG zatím neuvedlo, kdy a za kolik uvede svůj domácí minipivovar do prodeje. Už nyní ale existuje anglická společnost, která pro něj vyrábí kapsle s předpřipravenou směsí, jež obsahuje slad, kvasnice, chmelový olej a aroma. Vybírat lze dokonce z několika druhů piva – klasická světlá výčepní desítka, tmavý ležák, vícestupňová IPA (Indian Pale Ale) a dokonce i ležák plzeňského typu.

Nomadplug je modulární adaptér pro elektrické zásuvky na celém světě Nomadplug je ideální řešení pro cestovatele, kteří nechtějí pokaždé řešit, jak si v té které zemi nabijí notebook, nebo připojí telefon. Nomadplug je kompaktní univerzální cestovní adaptér, se kterým se připojíte do elektrických zásuvek po celém světě a díky integrované powerbance (5000 mAh s rychlým nabíjením) nabijete mobil, i když zásuvku nenajdete vůbec. Zvládne více zařízení naráz a díky modulární konstrukci si můžete vybrat, které části zrovna potřebujete, zbylé zůstanou doma. Jednotlivé části drží pohromadě magnety, je skládání opravdu snadné. Nejde pochopitelně pouze o adaptér do zásuvky, v moderní době se snad ani neobejde bez klasických USB portů, které doplňuje stále více rozšířený USB-C.

Chytrý kufr Cowarobot stínuje každý váš krok Cowarobot je autonomní chytrý kufr, který se samostatně pohybuje, vyhýbá překážkám a následuje svého majitele. Na boku má čidlo a kameru, které snímají okolní prostor. Pokud se mu do cesty postaví překážka, okamžitě zastaví a objede ji. Ve spojení s majitelem je kufr pomocí speciálního Bluetooth náramku, který je součástí balení. Pokud se kufru vzdálíte mimo dosah (cca 10 metrů ve volném prostoru), náramek zavibruje. Pokud chytíte madlo kufru, senzor přiblížení zaregistruje pohyb, nechá ukrýt kolečka pro automatický provoz dovnitř těla a přejde do manuálního módu. Jakmile jej pustíte, přepne se zase na automat. Součástí je i vysokokapacitní akumulátor se dvěma USB porty, který zároveň může posloužit jako powerbanka k nabití smartphonu nebo tabletu na cestách. Firma si kufr cení na 700 dolarů (cca 15 tisíc korun).

Sony přivezlo neobvyklou kombinaci: gramofon s Bluetooth Vinylové desky jsou znovu v módě, a tak se výrobci předhánjí, kdo dokáže zkonstruovat víc retro, ale zároveň moderní gramofon. Sony na CES představilo gramofon PS-LX310BT, který obsahuje Bluetooth modul a může zvuk z vinylů přenášet rovnou do bezdrátových reproduktorů nebo sluchátek. ...ale zůstává i možnost hnát zvuk klasickou analogovou cestou do zesilovače. Centrem gramofonu je tlakem litý hliníkový talíř a raménko s přenoskou, vyrobené taktéž z hliníku. Silnější protiprachový kryt pomáhá tlumit rezonance, ale lze i sundat, takže můžete poslouchat i bez něj. Gramofonu velmi sluší minimalistický čistý design s černou úpravou. Párování s reproduktorem probíhá pomocí jediného tlačítka. Bluetooth gramofon Sony PS-LX310BT bude v prodeji letos na jaře za cenu okolo šesti tisíc korun.

Withings vám natočí EKG Chytré hodinky Withings Move ECG mají klasický design s analogovými rafičkami bez displeje. Jejich hlavním trumfem je měření EKG, které zatím nabídly pouze Apple Watch. EKG se měří pomocí dvou elektrod na dýnku hodinek, třetí na bohu stisknete prsty druhé ruky. Měření trvá 20 sekund a veškeré informace uvidíte na displeji mobilu, lékaři pak můžete poslat report ve formátu PDF. Největšími lákadly hodinek jsou cena a výdrž. Zatímco Apple Watch Series 4 začínají na 399 dolarech, Withings nacenil novinku na 129 dolarů. Po přepočtu a přidání daně bychom mohli být na nějakých 3 500 Kč. Withings uvádí, že baterie Move ECG vydrží rok, i když si dvakrát denně natočíte EKG. Pak je nutné vyměnit baterii.

Také tyto hodinky bude muset do provozu schválit americká FDA, uvedení na trh se odhaduje na druhý kvartál. Do Evropy se podívají později. Jinak je to Withings-klasika. Rafičky, menší ciferník je krokoměr, který ukazuje procento plnění nastaveného denního cíle. GPS chybí, ale při trackování sportovní aktivity si hodinky potřebná data stáhnou z telefonu (connected GPS). Nechybí vodotěsná úprava. Navíc je zde barometr, který sleduje nastoupané metry/patra.

Hisense A6 má na zádech Kindle Těžko říct, proč se kombinace klasického smartphonu s e-ink čtečkou elektronických knih masově neuchytila, ale Hisense to nevzdává. Model Hisense A6 navazuje na předchozí generaci A2 a A2 Pro. Obsahuje dva displeje, přičemž ten sekundární je černobílý e-ink a zobrazuje jak klasické prostředí telefonu, tak i rozhraní přizpůsobené pro e-knihy. Telefon pohání procesor Snapdragon 660 a svojí výbavou patří do střední třídy.

Whirlpool: I trouba může být chytrý chytrá Whirlpool na CES přivezl chytrou troubu Smart Countertop Oven, která má hned několik poměrně neobvyklých funkcí. Její chytrost spočívá ve schopnosti identifikovat vložený pokrm a nastavit podle toho teplotu, režim a dobu přípravy. Odpadá tak nutnost hledat tyto údaje v kuchařce. Algoritmus analyzující obraz prý funguje, i když je jídlo zmrzlé. V takovém případě jej prvně šetrně rozmrazí. Troubu lze připojit k Wi-Fi a díky integrované kameře můžete v mobilní aplikaci sledovat průběh pečení. Nechybí ani notifikace na mobil v okamžiku, kdy je jídlo hotové, nebo je nutné přidat nějakou přísadu. K dobrým mravům v posledné době patří také podpora umělé inteligence Alexa a Google Assistant. Chytrou troubu lze předobjednat na oficiálních stránkách, ovšem bude k dispozici jen v limitované edici, čítající dva tisíce kusů. Tomu odpovídá i cena 799 amerických dolarů (17 900 Kč).

Etergo AppScooter je Tesla mezi skútry Nizozemský Etergo AppScooter je elektrický skůtr s úctyhodným dojezdem až 240 km. Baterie je rozdělená do tří modulů, jet můžete i s jedinou (pak se krátí dojezd, nikoliv výkon), ostatní se mohou nabíjet. AppScooter si poradí i s velmi strmými svahy a zaujme solidní akcelerací – z nuly na 45 km/h se dokáže rozjet za 3,9 sekundy. To ovšem mluvíme o nejdražší verzi s výkonem 7 kW, levnější mají 4, resp. 2 kW.

Modulární baterie: můžete ji vytáhnout, hodit přes rameno a nabít doma. Kufr má 60 litrů, v pohodě se vejdou dvě přilby nebo tašky s nákupem. Jednou ze silných stránek AppScooteru má být bezpečnost. Její součástí je propojení chytrého telefonu se 7" dotykovou obrazovkou skútru na řídítkách. Tímto způsobem chce výrobce reagovat na skutečnost, že až 70 % lidí používá smartphone během řízení, čímž 160× roste riziko nehody. Pomocí ovládacích prvků a obrazovky lze bezpečně ovládat telefon přes Bluetooth, přijímat hovory, streamovat hudbu, ovládat navigaci a další aplikace. Skútr je již k dispozici na oficiálním webu k předobjednání, ceny začínají na 3689 eur (94 390 Kč), nejvýkonnější vyjde na 141 650 Kč.

L'Oréal: Náplast místo laboratoře Francouzská kosmetická firma L'Oréal přivezla My Skin Track pH. Náplast s elektronikou, která dokáže průběžně měřit pH pokožky uživatele. Údaje vyhodnocuje aplikace v mobilu. Snímač není větší než palec, je poměrně flexibilní a nenápadný. Umísťuje se na vnitřní stranu ruky.

Měření pH kůže je v současnosti komplikované a provádějí jej klinické laboratoře. L'Oréal slibuje, že jeho chytrá náplast to zvládne stejně dobře. Podle dermatologů je kyselost pokožky mezi pH 4,5 a 5,5 prospěšná. Vytváří totiž „kyselý film“, který funguje jako ochrana před škodlivými bakteriemi a plísněmi. Mezi hodnotami pH a stavem kůže existuje přímá vazba a extrémní hodnoty pH mohou zhoršovat záněty. Zařízení zachycuje stopové množství potu z pórů kůže a během pěti až patnácti minut je schopné určit hodnotu pH. Výrobce tvrdí, že jde o vůbec první produkt tohoto typu. Ani použití tohoto gadgetu však není úplně jednoduché. Uživatel nejprve musí počkat, dokud indikační tečka nezmění barvu. Následně pomocí mobilní aplikace vyfotí detekční body a algoritmus počítačového vidění provede vyhodnocení. My Skin Track pH bude zpočátku dostupný pouze v USA. Zahájení prodejů je plánováno na blíže nespecifikovanou budoucnost, neboť je potřeba ještě několik měsíců testování. Cena gadgetu zatím nebyla stanovena.

Hyundai: Proč by auto kromě kol nemohlo mít i robotické nohy? Hyundai Elevate je robotické vozidlo určené jak pro klasickou jízdu po rovném povrchu, tak pro překonávání těžkého terénu, se kterým by si neporadily ani nejdrsnější terénní auta. Kola jsou uchycená na pětikloubovém systému robotických nohou, se kterými lze překročit i velmi vysoké překážky. Motory jsou umísteěné přímo uvnitř kol. Zatím jsou prezentované dva módy „chůze“ - jako plaz (kola a nohy do stran) a ve stylu savce (nohy se se zablokovanými koly pohybují pouze dopředu a dozadu). Baterie má kapacitu 66 kWh a podvozek je univerzální platforma, na které lze postavit výletní minibus pro zážitkové jízdy, záchranný modul do těžko přístupných oblastí nebo speciál pro vojenské účely.

Herní monitor Aorus vás naučí podvádět ve hrách Monitor Gigabyte Aorus má několik unikátních funkcí zaměřených přímo na hráče. Z pohledu hardwaru nenabízí nic extra oproti konkurenci, ale to hlavní je v softwaru, který běží přímo v monitoru. Jednou z vychytávek je zobrazení snímků za sekundu nebo informace o procesoru a grafické kartě, díky čemuž není nutné spouštět samostatný program v počítači. Monitor umí modifikovat obraz, takže zvenčí nezjistitelným způsobem zlepší viditelnost a přesnost v klíčových multiplayerových hrách. Typicky třeba zaměřovač uprostřed obrazovky, což je využitelné při „no-scope“ režimu. V rámci zpracování zvuku si můžete užít odfiltrovaný zvuk z připojeného mikrofonu, přičemž tato funkce funguje s jakýmkoli mikrofonem a sluchátky. Monitor je možné připojit přes dva porty HDMI, jeden Displayport (1.2) a nechybí ani USB hub s možností rychlého nabíjení připojených zařízení. V prodeji bude od 16. ledna za cenu 599 dolarů (přibližně 17 tisíc korun s DPH).

Fonebud W: online po celém světě Přenosný Wi-Fi hotspot Fonebud W poskytne připojení v terénu až pro osm zařízení s Wi-Fi. Navíc ale obsahuje vestavěnou baterii s kapacitou 10 000 mAh a slouží jako powerbanka, ovšem dokonce i pro bezdrátové dobíjení!

Fonebud W se chystá do prodeje, cena se pohybuje okolo 3 500 Kč. Hlavní výhodou ovšem je, že do zařízení nemusíte vkládat žádnou SIM kartu a shánět si v každé zemi nejvýhodnější datový tarif. Hotspot obsahuje vestavěnou eSIM, na níž je nahrán tarif se 4G internetem ve Spojených státech, ale i v roamingu v dalších zhruba 90 světových zemích (včetně ČR). Vybírat můžete z několika předplacených datových balíčků, které hradíte online v aplikaci na mobilu. Nabídky jsou vzhledem k cenám dat v roamingu poměrně zajímavé a nejvýhodněji vycházejí pro americké zákazníky. Ve Spojených státech začínají ceny na 2 dolarech za 1 GB. V Evropě zaplatí uživatel za 4 GB na 8 dní 37,50 dolaru (cca 840 Kč).

Elektrický Harley-Davidson ujede 177 km na jedno nabití Tohle bude pro mnohé zklamání. Harley-Davidson, americká ikona, esence svobody s dunivým dvouválcem do V. Co dělá na CESu mezi gadgety? HD LiveWire je elektrický motocykl poprvé představený už v roce 2014, letos se však dostane do prodeje.

Služba HD Connect umožňuje vzdáleně kontrolovat stav stroje, do mobilu dostanete upozornění na nutnost údržby, nebo stroj můžete sledovat na mapě. Podstatně zjednodušené je i ovládání, které po majiteli nevyžaduje manipulaci se spojkou ani řazení – vystačí si s plynem a brzdou. Nechybí systém proti zablokování kol při brzdění či kontrola trakce. Novinka zaujme kombinací klasických a moderních prvků – součástí výbavy je například dotyková obrazovka. Ani technické parametry nevypadají špatně: z na stovku se LiveWire dostane za necelé 3,5 sekundy. Dojezd je až 177 kilometrů. Elektrickký HD už jde předobjednat, v základní verzi začíná na 29 799 amerických dolarech, což je v přepočtu asi 666 600 korun. Prodeje a dodávky budou zahájeny v srpnu tohoto roku.

Čelenka UrgoNight vás naučí lépe spát Kvalitní spánek je jedním ze základních předpokladů zdravého životního stylu a čelenka UrgoNight je neinvazivní řešení, které vycvičí mozek k lepšímu spánku. Základním předpokladem je nošení čelenky po dobu 20 minut třikrát týdně po dobu tří měsíců, ideálně těsně před spánkem. Zařízení využívá pozitivní motivaci, aby vám ukázalo, jak fungují procesy v mozku a naučilo vás je ovládat. Po nasazení přístroje na hlavu získáte v mobilní aplikaci vizuální zpětnou vazbu, která zobrazuje průběh relace v reálném čase. Ta vám pomůže naučit se vytvářet mozkové vlny, které zlepšují váš přirozený spánek. Výrobce slibuje až o 40 % rychlejší usínání a o 53 % méně probuzení v průběhu noci. Čelenku UrgoNight bude možné předobjednat na jaře, dodávky budou zahájeny do konce roku. Již nyní se můžete na oficiálních stránkách přihlásit k odběru novinek o tomto produktu. Maloobchodní cena je stanovena na 600 dolarů, což je asi 13 400 korun.

Hodinky MyKronoz: Displej a ručičky na jednom ciferníku Švýcarská společnost ZeTime na veletrhu CES představila hybridní hodinky MyKronoz ZeTime2, které v 44mm ocelovém těle skrývá 1,3" AMOLED displej, nad kterým se točí klasické rafičky. I s minimální baterií tedy budete stále vědět, kolik je hodin. Tělo je vodotěsné, takže si s hodinkami i zaplavete.

Dvoje nové hodinky od MyKronoz - ZeTime2 a ZePop V režimu Smart Mode (připojené ke smartphonu přes Bluetooth) vydrží až čtyři dny, pokud si vypnete displej, přežijí hodinky až dva měsíce. Hodinky jsou osazeny mikrofonem, šestiosým akcelerometrem, gyroskopem a optickým měřičem srdečního tepu. Výpočetní výkon dodává neznámý čipset Ambiq Apollo 3. Hodinky se na trh dostanou ve druhé polovině roku za jednotnou cenu 200 dolarů, což dělá zhruba 4 500 Kč.

FoldiMate, robot na skládání triček Skládání triček je něco, co nebaví snad nikoho. Řešit se to snaží FoldiMate, což je obrovská skříň, do které opatrně nasunete tričko a po pár sekundách vyjede složené. Tento rok, již potřetí v řadě, firma ukázala na CESu další prototyp. A ten by tentokrát už konečně mohl zamířit i do prodeje. Cena se bude pohybovat okolo 1 000 dolarů a dostanete za ni produkt, který sice sám trička složí, musíte mu je ale předem připravit a pečlivě nasunout do připravených pojezdů. Bohužel si neporadí s menšími kusy jako jsou ponožky či spodní prádlo. Výsledek skládání navíc není nijak přesvědčivý, a tak je tak otázkou, zda nakonec i tento rok nezůstane opět jen u prototypu.

Cybershoes: boty pro chůzi ve virtuální realitě, se kterými musíte sedět Cybershoes jsou nasazovací „boty“, které se připevní na nohu rychloupínacím páskem. Uprostřed spodní strany mají otočný válec, vše okolo je pouze zaoblená kluzká plocha. Z této konstrukce vychází omezení - při chůzi musíte sedět.

Systém funguje jednoduše - když sedíte, šoupete botami o podlahu, roztáčíte válec, což se převádí do příkazu pohybu ve hře. Rychlejší kmitání znamená běh. Jednou z výhod je takřka neomezená kompatibilita - rychlost rotace válce se namapuje ve stylu univerzálního analogového ovladače a páčky, takže lze Cybershoes používat více méně v jakékoli hře. Pro dokonalý zážitek jsou ale nutné mírné optimalizace, takže zatím je k dispozici kompatibilita s HTC Vive, Oculus a hrami jako Doom VFR, Fallout. 4 VR, Onward, Pavlov, Minecraft, Skyrim nebo Arizona Sunshine. Abyste se ale mohli pohybovat všemi směry a otáček se snadno i kolem vlastní osy, je součástí balení i jednoduché sedátko na tyčce s kulatou podložkou, která má povrch optimalizovaný právě pro tyto boty. Cena u předběžné objednávky na Kickstarteru byla 150 eur, tedy kolem čtyř tisíc korun. Už dnes je dostupný vývojářský kit a ještě letos by se měly dostat do prodeje.

Na co mají sluchátka 8 mikrofonů? Jabra na CESu představila bezdrátová sluchátka Elite 85h. Kromě aktivního potlačení okolního hluku a dlouhé výdrže lákají na hlasové asistenty Alexa, Siri i Google Assistant. Technologie SmartSound mění nastavení zvuku na základě okolního prostředí. Teoreticky to znamená, že když vyjdete z hlučného vagónu metra do méně hlučných ulic, měl by se odpovídajícím způsobem změnit zvukový profil. Sluchátka jsou vybavena osmi mikrofony pro zachytávání okolního hluku, přijímání hlasových příkazů a telefonování v režimu hands-free. Sluchátka jsou odolná proti prachu a vodě dle standardu IP52, mají port USB Type-C pro nabíjení. Na jedno nabití můžete očekávat impozantních 32 hodin přehrávání hudby s aktivovaným potlačováním okolního hluku (až 35 hodin bez potlačování okolního hluku). Sluchátka Jabra Elite 85h budou dostupná v černé, béžové, titanové a tmavě modré barvě za cenu 299 dolarů (v přepočtu asi 6700 Kč). Předobjednávky začnou v březnu, zahájení prodejů a dodávek je plánováno na duben.

Chytré hodiny Lenovo Smart Clock chtějí na váš noční stolek Lenovo na CESu představilo chytré hodiny Smart Clock, které zvládají Google Assistanta. Na čelní straně je dotyková obrazovka s úhlopříčkou 4" a rozlišením 800 × 480 bodů. Slouží nejen k zobrazování času, ale i dalších informací z aplikací, typicky počasí. Na povrchu je měkká šedá látka, uvnitř se skrývá 3W reproduktor a mikrofon pro komunikaci s uživatelem. Na zadní straně najdeme vypínač, napájecí konektor a port USB-A, použitelný k nabíjení dalších zařízení.

Z hlediska konektivity nechybí nic podstatného – podporuje bezdrátové technologie Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac a Bluetooth 5.0. Kamera tady chybí, což vzhledem k nasazení v ložnicích uživatele uklidní. Díky integraci Google Assistanta může Lenovo Smart Clock fungovat jako jakýkoli jiný chytrý reproduktor. Dokáže informovat o počasí, ovládat spotřebiče chytré domácnosti, přehrávat hudbu, přečíst události, naplánované v Kalendáři Google atd. Chytré hodiny Lenovo Smart Clock přicházejí s poměrně příznivou cenovkou. Mají stát 80 dolarů, což je v přepočtu asi 1790 korun. Prodeje začnou na jaře.

Pepsi bude vysokoškolákům rozvážet svačiny Potravinářské firmy vymýšlí nové způsoby, jak dostat občerstvení k zákazníkům a zvýšit atraktivitu nákupu. Firma PepsiCo. přišla s roznáškovým robotem Snackbot, který vypadá jako termokrabice na kolech a bude roznášet svačiny a pití, které si lidé objednají. Samozřejmě půjde o potraviny, které vyrábí PepsiCo, takže nic moc zdravého - brambůrky Lays nebo třeba nápoje Pepsi, Mountain Dew apod. Snackbot bude v začátku fungovat jen v rámci kampusu Pacifické univerzity a studenti si svačiny budou objednávat pomocí aplikace mezi 9 a 17 hodinou. Robot objednávku přiveze do jednoho z 50 vybraných donáškových míst po areálu školy. Robota pro PepsiCo postavil startup Robby Technologies, ujede až 32 kilometrů, má kameru, světla a dokáže se pohybovat i skrze mokré trávníky. Jakmile dorazí na určené místo, člověk odemkne vrchní víko, vezme si svou objednávku a víko zase vrátí. Tím se transakce ukončí a člověku se odečtou peníze z účtu propojeného s aplikací.

Vychytávky od HTC Vive HTC opět posouvá kvalitu hi-endové virtuální reality. Vive Pro Eye je VR helma, která přidává do stávající konstrukce systém na snímání očí. Snímače jsou umístěné po stranách čoček. Sledováním pohybu očí a analýzou místa, kam se zrovna díváte, lze zvýšit kvalitu obrazu, aniž by bylo nutné zvyšovat výpočetní nároky na hardware. Ostatní obraz totiž může mít nižší kvalitu. Díky sledování očí lze také vytvořit mnohem efektivnější ovládání grafického prostředí, včetně hraní samotných her. HTC Vive Pro Eye se objeví na trhu ve druhém čtvrtletí tohoto roku, cena zatím nebyla oznámena. Vive Cosmos je jednodušší systém střední třídy vhoný pro začátečníky. Nepoužívá externí laserové snímače pohybu v prostoru jako Vive Pro, takže je mnohem jednodušší na instalaci a lze ho využít kdekoli. Podobně jako u konkurenčních řešení, i zde je přesné zaměření místa, kde se v prostoru nacházíte, řešené pomocí integrovaných kamer v přední části i po stranách helmy. Jak je vidět na obrázku, na přední straně jsou dvě kamery, což by mohlo do budoucna poskytnout i případnou možnost prostorové rozšířené reality. Vive Cosmos bude hodně rozšiřitelný a zatím nejsou známé přesné informace o displejích a finální specifikace. HTC bude totiž teprve nabízet vývojářské kity. Zatím lze předpokládat, že základní verze bude dostupné jen s kabelem, kterým se propojí s počítačem, bezdrátový modul by pak mohl být za příplatek. Součástí balení jsou i nové ovladače do každé ruky, které se nápadně podobají těm, které Oculus nabídne u VR systému Quest. Dostupnost se očekává začátkem tohoto roku, cena zatím nebyla zveřejněna.

Chytrý záchod vám pošle notifikaci, která kočka se vyprázdnila Kočičí záchůdky nebývají zrovna voňavé a je nutné je ručně čistit. S tím pomůže LavvieBot, který nepořádek sám uklidí, dosype stelivo a na mobil vám zašle notifikaci, která vaše kočka vykonala potřebu. LavvieBot je nenápadná, byť poměrně velká, krabice, která slouží jako běžný záchod pro kočky. Oproti tomu má ale pár vychytávek navíc – sám se totiž zvládne uklidit a případně dosype stelivo ze zásobníku. Odpad nechává v sáčku uvnitř přístroje a je nutné jej jednou za týden až dva vynést. Na to vás upozorní skrze propojenou mobilní aplikaci. Celý box navíc rozpozná jednotlivé kočky, u kterých dokáže sledovat i hmotnost. A také o tom, která vaše kočka zrovna vykonala potřebu, vás dokáže informovat notifikací na telefonu. Cena prozatím nebyla oznámena, na webových stránkách se ale můžete přihlásit a získat slevu 200 dolarů při uvedení do prodeje. Ten by měl odstartovat v květnu v kampani na Indiegogo.

Autonomní robotická pekárna Breadbot Wilkinson Baking Company na tomto stroji pracovala deset let. Cílovou skupinou jsou malé obchody, které tak mohou nabídnout čerstvý chléb jako od pekaře. Půdorys stroje má rozměry 3×1,34 metrů, díky proskleným částem lze sledovat celý proces přípravy i pečení. Budoucí majitelé si budou moci nastavit čas automatického spuštění a vypnutí. K obsluze slouží obrazovka, na které Breadbot informuje, když je možné odebrat hotový chléb nebo doplnit chybějící suroviny. Stroj se sám vyčistí, a chleba vyrobí dle libovolné receptury, ze suchých přísad, přičemž do zásobníků se vejde dávka až na padesát bochníků. Po zahájení procesu je první bochník připraven za 90 minut. Další následují v šestiminutových intervalech, tj. až 235 pecnů za 24 hodin. Při pečení hraje roli i teplota vzduchu, vlhkost a nadmořská výška, proto Breadbot používá 20 senzorů, které sledují celý proces.

Videozvonek Netatmo Netatmo Doorbell je chytrý videozvonek s podporou Apple Homekit, ale je kompatibilní i s Windows a Androidem. Po zazvonění se všem členům domácnosti na telefonech ukáže notifikace s obrázkem a díky mikrofonu a kameře mohou komunikovat s návštěvou. Kamera s úhlem záběru 160° dokáže také hlídat prostor před dveřmi a hlásit podezřelý pohyb, i když nikdo na zvonek nezazvoní. Infrasvětlo zajistí viditelnost i za tmy.

Doorbell využívá kabely původního zvonku, který stále bude normálně zvonit, ale vezme si jeho napájení 8-24 V. K internetu se připojí přes Wi-Fi. Uživatel má přístup k aplikaci Netatmo Security na svém smartphonu, tabletu, PC, Macu nebo Apple Watch. Skrze aplikaci může přistupovat ke všem funkcím: specifickým oznámením, live streamu, historii hovorů a událostí, nahrávkám i úložišti videí ve vysokém rozlišení. Nahrávky se přitom nenahrávají do speciálního placeného cloudu. Uložíte je na svůj Dropbox, FTP nebo jen na vestavěnou microSD kartu. Videozvonek Netatmo ale přijde na trh až v druhé polovině roku 2019. Na vítání návštěv přes Siri a hodinky Apple Watch si tedy ještě budete muset chvíli počkat.

Autonomní robot Segway Loomo Delivery Segway v Las Vegas představil autonomního doručovacího robota Loomo Delivery. Jeho úkolem bude doručování zásilek ze skladu, obchodu či restaurace ke dveřím zákazníka. Dokážou si poradit i s dodávkami do budov, a to až do konkrétního patra. Pochopitelně pro takové účely musí být robot propojen s výtahovým systémem. Segway Loomo Delivery si poradí s běžným pouličním provozem a stejně tak snadno zvládne i překážky, které na něj číhají uvnitř budov. Bezpečné doručí balíky nebo pizzu určeným příjemcům.

Ve srovnání s kurýry nabídne Loomo Delivery nižší náklady a vyšší spolehlivost. Součástí robota je interaktivní dotyková obrazovka. Veškerá správa a nastavení se pak provádí pomocí cloudové služby. Ta umožňuje například vzdálené sledování, interakci s výtahy či komunikaci se zákazníkem. Segway používá k určení polohy robota vlastní algoritmy a orientuje se v prostoru pouze pomocí kamery. Svou pozici prý robot dokáže určit s přesností na centimetry. Použitý hardware výrazně snižuje výrobní náklady, což je markantní zejména při porovnání s tradičními technologiemi. Praktické nasazení těchto robotů je plánováno na druhou polovinu tohoto roku.

Herní supernotebook Acer Výkonný herní konvertibilní notebook Acer Triton 900 bude stát zhruba 108 tisíc korun, takže jde spíše o výkladní skříň schopností výrobce. Sedmnáctipalcový 4K IPS displej s podporou Nvidia G-Sync je uchycený v U rámu a otáčí se okolo středu. Můžete jej tedy zavřít jako u normálního displeje nebo po otevření vyklopit a jeho spodní hranu posunout blíže ke klávesnici.

Displej stačí vyklopit a přiklopit ke klávesnici Co vypadalo jako zbytečnost u normálního notebooku, dává u herního smysl. Prostor nad klávesnicí může zabrat náročné chlazení grafické karty a nemusí se tolik hledět na nízké teploty povrchu notebooku. Vyklopený displej pak dosedne těsně ke klávesnici posunuté k přednímu okraji. Uvnitř najdete grafiku RTX 2080, šestijádrový Core i7 osmé generace, dva NVMe SSD propojené do RAID 0 a až 32 GB paměti. Vestavěný je i přijímač pro Xbox ovladač, takže můžete hrát s Gamepadem pro Xbox One bez dalších doplňků. Triton 900 se začne prodávat v březnu.

Kamera, která rozdává pamlsky kočkám a psům Kamery Petcube umožní kontakt s domácími mazlíčky, i když nejste doma. Umožňují nejen sledování situace v zabíraném prostoru, ale také oboustrannou komunikaci, podávání pamlsků či hraní. Ani tady nechybí podpora hlasové asistentky Alexa. Díky širokoúhlému objektivu pokryje nová verze 1080p kamery záběrem větší část místnosti než předchozí generace. Zvukovou stránku obstarává reproduktor a čtyři mikrofony, snímající zvuky v prostoru. Výrobce slibuje prvotřídní zvukový zážitek. Přístroje nabízejí vylepšenou konektivitu s podporou Wi-Fi na frekvencích 2,4 a 5 GHz.

Petcube Bites 2 umožňuje na dálku dát psovi nebo kočce pamlsek ze zásobníku. Aktuální verze je kompaktnější má lepší mechanismus podávání a poradí si se širší škálou pamlsků.

Petcube Play 2 obsahuje laserovou hračku, kterou lze vzdáleně ovládat a zabavit tak domácího mazlíčka. Petcube Bites 2 bude stát 249 dolarů (asi 5 600 Kč), Petcube Play 2 přijde na 199 dolarů (cca 4 500 Kč). Cena předplatného cloudové služby Petcube Care začíná na ceně 2,99 dolarů (cca 70 Kč) měsíčně.