Češi můžou platit hodinkami. Garmin Pay a Fitbit Pay má první banka, brzy přijdou další

Společnosti Visa a Moneta Money Bank oznamují spuštění služeb Garmin Pay a Fitbit Pay v České Republice. V praxi to znamená, že po platebních kartách a mobilních telefonech můžeme platit také hodinkami – všude tam, kde dnes zaplatíte bezkontaktní kartou.

Aktualizováno: Podporu hodinkových technologií oznámil také MasterCard. V jednání jsou další čtyři banky, podpora Garmin Pay a Fitbit Pay se tedy brzy rozšíří.

Abyste si to mohli vyzkoušet, musíte mít platební kartu Visa od Monety a některé z podporovaných hodinek. U Fitbitu jsou to zatím pouze dva modely Ionic a Versa. U Garminu jde o Forerunner 645 a Vívoactive 3 (včetně variant Music) a špičkovou řadu Fēnix 5 Plus. Další modely u obou značek budou přibývat.

Uvedení těchto služeb je skvělá a docela překvapivá zpráva. Indicie z trhu zatím naznačovaly, že platby hodinkami jsou taková minorita, že se o ni banky nebudou zajímat. Prioritou byly technologie pro platbu mobilem – Google Pay už máme téměř rok a Apple Pay bychom měli získat během následujících měsíců.

Bezkontaktními kartami Češi platí 91 % všech transakcí, což nás celosvětově staví na druhé místo. Síť platebních terminálů je tedy velmi hustá, což je skvělý předpoklad pro šíření „hodinkových plateb“. Nevýhodou je nutnost koupit další zařízení, hodinky. Nejlevnější Fitbit Versa stojí 5 tisíc, nejdražší sporttester Garmin Fénix 5X Plus více než 21 tisíc. Výhodou je, že takový platební instrument máme u sebe i ve chvílích, kdy odkládáme jinak nepostradatelný mobil.

Snad se k Monetě už brzy přidají i další banky.

Jak se platí s Garmin Pay:

Maximální zabezpečení transakcí

Samotná transakce pak probíhá takřka totožně jako v případě klasické bezkontaktní platby. Chytré hodinky stačí odemknout PIN kódem a přiložit je k platebnímu terminálu.

Služby Garmin Pay a Fitbit Pay využívají bezkontaktní technologii Visa a novou generaci tokenizace, která významně zvyšuje bezpečnost dat z platebních karet. Tokenizace je nová technologie zabezpečení, jež nahrazuje citlivé informace z platebních karet, například šestnáctimístné číslo účtu, datum platnosti a bezpečnostní kód, jedinečným digitálním identifikátorem (tokenem), který lze následně použít ke zpracování platby, aniž by bylo nutné odkrýt výše uvedené detailní informace o účtu.