Češi platí o 73 % vyšší účty za telefon, než je běžné v jiných zemích EU, spočítal spolek spotřebitelů

Spotřebitelský spolek Telefonující.cz, který už léta bojuje proti předraženým mobilním tarifům tří největších českých operátorů, vydává další srovnávací analýzu. Místo toho, aby se ČR postupem času s cenami za mobilní služby přibližovala alespoň evropskému průměru, nůžky se nadále rozevírají.

Čtyřčlenná česká rodina dnes platí za mobilní služby o 73 % vyšší ceny, než je průměr zemí EU. Proti analýze z března 2017 jsou čeští operátoři dražší o 12 procentních bodů. Není to sice tím, že by naši operátoři přímo zdražovali, ale v ostatních evropských zemích ceny klesají, anebo do tarifů přibývají mnohem štědřejší objemy dat.



Vývoj rozdílů cen českých operátorů proti průměru EU (Zdroj: Telefonující.cz)

Telefonující připravili modelový případ pro čtyři různé spotřebitelské skupiny a u nich vybrali v každé zemi EU nejlevnější dostupný tarif. Pak zprůměrovali ceny těchto nejlevnějších nabídek ve zbytku EU a srovnali je pro každou spotřebitelskou skupinu s nejlevnějšími cenovými nabídkami síťových operátorů v České republice. Veškerá zdrojová data naleznete zde.

Cenové rozdíly vyznívají v jednoznačný neprospěch českých zákazníků:

Čtyřčlenná rodina zaplatí měsíčně o 1 173 Kč více (o 73 % více), než v EU

Matka samoživitelka s jedním dítětem o 585 Kč více (o 88 % více)

Důchodce přeplatí za tarif o 166 Kč (o 50 %)

Pracující s vyšší spotřebou dat zaplatí o 443 Kč více za měsíc (o 70 %)

Další z mnoha analýz v řadě ukazuje na to, jak jsou mobilní tarify, zejména jejich datová část, v Česku předražené. Operátoři by samozřejmě na tomto místě namítli, že taková analýza je zavádějící, porovnání tímto způsobem nelze dělat a že ve skutečnosti lidé volají za nižší než ceníkové ceny. Když ale po nich premiér chtěl konkrétní čísla, dodali mu jen nic neříkající grafy s vývojem trendů, kde nefigurovalo ani jedna reálná hodnota.