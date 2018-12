Češi, Poláci a Finové milují Honor. Na Black Friday kupovali jeho telefony jako zběsilí

Honor se v aktuální tiskové zprávě vrací k víkendu Black Friday, kdy značka jako správný e-brand (značka působící zejména online) nabízela zajímavé slevy nejen na internetu. V Česku se daly koupit se slevou například modely Honor 10 nebo Honor 7S. A vyplatilo se – značka výrazně navýšila prodeje hned na několika trzích včetně České republiky.

Infografika zobrazuje pouze vybrané ukazatele z několika nejúspěšnějších zemí a ČR je jednou z nich. V našem regionu střední a severní Evropy máme spolu s Poláky a Finy telefony Honor nejradši. Celkové meziroční prodeje všech telefonů Honor u nás stouply trojnásobně. Nákupy modelu Honor 10 vzrostly během Black Friday čtyřnásobně (v infografice uvedené meziroční srovnání je zřejmě vztaženo k modelu Honor 9, protože „desítka“ loni v prodeji ještě nebyla).

Ve Finsku se stal Honor jedničkou ve všech prodejních kanálech, v Polsku měli masivní kampaň na Honor Play a v některých obchodech se telefony zcela vyprodaly do dvou hodin. Ve Spojených státech dal výrobce na Black Friday do prodeje se slevou výběhový model Honor View 10 a na Amazonu a Neweggu ho vyprodal. Do nabídek amerických operátorů se čínským značkám dlouhodobě nedaří dostat, ale prodeje si mohou kompenzovat právě u online prodejců.

Honor 10 má v Česku úspěch: