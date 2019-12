Češi si oblíbili nákupy v čínských e-shopech. Polovina objednávek je z mobilu

Česko je rájem internetových nákupů. Téměř každý z nás nakupuje online a zdaleka se neomezuje jen na tuzemské e-shopy. Čtyři z deseti Čechů nakupují zejména elektroniku v čínských obchodech, čtvrtina potom v e-shopech v rámci EU. Přitom až polovina všech objednávek probíhá z mobilů. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala vypracovat společnost ESET a Seznam.cz.

Zahraniční obchody upřednostňují zejména mladší lidé do 44 let, mezi nimiž převládají muži s vysokoškolským vzděláním z velkých měst. Nejběžnějším zařízením, ze kterého Češi nakupují, zůstává notebook (65 %). V dlouhodobém měřítku, ale lidé čím dál častěji používají mobilní telefony. V roce 2017 objednávalo přes telefon 44 % českých uživatelů, letos je to již 48 %. Je za tím zejména rostoucí počet nákupních aplikací, které mnoho e-shopů zákazníkům nabízí jako alternativu k nákupům v internetovém prohlížeči.

Důvěryhodnost neznamená bezpečnost

Při výběru e-shopu se rozhodujeme podle mnoha kritérií. Bezpečnost nákupu je tím hlavním pro 70 % respondentů, ovšem pod tímto pojmem si spíše než technickou bezpečnost (např. šifrování webu) vykládáme, zda je e-shop důvěryhodný a zda k nám zakoupené zboží „bezpečně“ dorazí. 47 % zákazníků volí podle podmínek nákupu a 43 % nakupuje v e-shopech, se kterými má dobrou zkušenost z minulosti. Jen 36 % vybírá podle nejnižší ceny.

„Šifrovanou komunikaci uživatel snadno pozná. Webové prohlížeče ji typicky indikují pomocí ikony zámku na začátku jejich adresního řádku. Uživatel tak má alespoň elementární jistotu zabezpečené komunikační cesty pro své osobní a platební údaje,“ říká technický ředitel ESETu Miroslav Dvořák. Šifrovaná komunikace je důležitá především v případě, kdy zákazník platí přímo v e-shopu kartou. Tuto platební metodu volí 61 % českých kupujících. Populárnější je jen dobírka (68 %) a platba při převzatí (65 %).