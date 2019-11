Češi v hlavní roli elektronové mikroskopie. Podívejte se na zvětšenou blechu nebo mikrofon

Školáci se v hodinách biologie setkávají se světelným mikroskopem. Modernější nástupce s jednoduchou digitální kamerou, která obraz přenese do počítače, dnes seženete za pár stovek i na Aliexpressu.

Dnes se podíváme na poněkud kvalitnější zvětšeniny. Brno lze bez nadsázky označit za hlavní město elektronové mikroskopie, neboť několik zdejších výrobců tvoří zhruba třetinu světové produkce. Historie zdejší výroby sahá do padesátých let minulého století, kdy se jí začal věnovat tým pod vedením Armina Delonga – zakladatele elektronové mikroskopie u nás.



Československý elektronový mikroskop Tesla BS 242 z roku 1958 (Foto: Bjoertvedt, CC BY-SA)

Tým z laboratoře elektronové mikroskopie pod Mikrobiologickým ústavem ČSAV vyvinul první transmisní elektronový mikroskop a zavedl jej do výroby v Tesla Brno. Úspěšný model Tesla BS 242 získal zlatou medaili na výstavě EXPO 1958. Podnik za třicet let existence vyrobil přes tři tisíce mikroskopů různých modelů a exportovala je do více než dvaceti zemí.