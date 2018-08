Česká spořitelna musela stáhnout aplikaci Saifu pro NFC platby mobilem. Důvod vás překvapí

Je to teprve několik týdnů, co největší tuzemská banka Česká spořitelna jako jedna z posledních ohlásila dostupnost mobilní aplikace pro bezkontaktní NFC platby pomocí smartphonu. Už z principu tato aplikace běžela pouze na androidových smartphonech, Apple totiž mimo svoji službu Apple Pay nikoho nepustí. Ale nyní už Saifu České spořitelny nenajdete ani v marketu Google Play.

Důvod je poměrně kuriózní. Stažení aplikace z obchodu zřejmě nesouvisí s nějakou nefunkčností nebo negativní odezvou ze strany zákazníků. Vypadá to, že Česká spořitelna neoprávněně použila název Saifu, což je jméno, které už má v Česku (ale i v jiných zemích) registrováno jiná společnost, konkrétně Paymaster, a. s.



Saifu v Česku bude. Už ale ne jako aplikace České spořitelny pro NFC platby

Možná vás napadne, jak se může více subjektů potkat zrovna na tak na první pohled „nesmyslném“ slově Saifu. To ovšem pochází z japonštiny a v překladu znamená peněženka. Právě společnost Paymaster pod stejným názvem vyvíjí platební systém pro převod pěnez mezi klasickými měnami a kryptoměnami a v nejbližší době ji uvede do marketu Google Play i do Apple AppStoru.

Půjde však o zcela jinou aplikaci, která s řešením České spořitelny nebude mít nic společného. Banka mezitím musí vymyslet nový název pro aplikaci, nebo ji urychleně integrovat do vlastní aplikace mobilního bankovnictví George, což, jak už dříve oznámila, má tak jako tak v plánu.