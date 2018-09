Česká spořitelna vrací do Google Play aplikaci pro NFC platby mobilem. Přejmenovala se na Poketku

Česká spořitelna (ČS) oznamuje návrat aplikace pro bezkontaktní placení mobilem přes NFC do marketu Google Play. Odtamtud ji musela před časem stáhnout kvůli neoprávněnému používání názvu Saifu. Aplikaci pod tímto názvem už měl registrován jiný subjekt (více zde). Nový název pro aplikaci ČS zní Poketka a nabízí stejné funkce jako předchozí Saifu včetně plovoucí rybičky.



Symbolem aplikace zůstává rybka. Podle toho jak moc máte „vybílený“ účet, tak hluboko plave u dna. Pokud by vás animace nebavila, můžete si ji vypnout

Kromě mobilních plateb u všech bezkontaktních NFC terminál na prodejnách umí Poketka vygenerovat tzv. jednorázovou platební kartu pro bezpečné platby v e-shopech či nabízí slevový program na bázi okamžitých slev. V aplikace lze zobrazit transakční historii mobilních plateb nebo zkontrolovat zůstatek na účtu. Uživatelé s instalovanou původní aplikací Saifu můžou na Poketku přejít kdykoli do konce září, pak se podpora Saifu ukončí.

K používání Poketky je potřeba telefon s NFC a Androidem (verze 4.4 a vyšší), účet u ČS, aktivní debetní nebo kreditní karta Visa a přihlašovací údaje do mobilního bankovnictví Servis 24 nebo George. Do budoucna má banka v plánu aplikaci Poketka integrovat do aplikace mobilního bankovnictví George, v příštím roce by mohly přijít i platby přes Google Pay. Zavedení plateb na iPhonech závisí na spuštění služby Apple Pay. Dojít by k němu mělo ještě letos.

V Česku už můžete platit bezkontaktně také hodinkami: