České dráhy možná omezí Wi-Fi ve vlacích. Moc ji používáte

Neomezené využívání Wi-Fi ve vybraných vlacích Českých drah by mohlo brzy skončit, podle webu Zdopravy.cz totiž mobilní operátoři vypověděli dosavadní smlouvy. ČD dosud platily 15 milionů ročně, pokud by však operátoři požadovali platit za reálný objem dat, náklady by se zvýšily až několikanásobně.

Pokud nedojde k nové dohodě, České dráhy mohou uplatňovat nejrůznější omezení – především by mohly nastavit limit stažených dat na jedno zařízení. Tím by vlakové Wi-Fi (snad) zůstalo použitelné pro stahování běžných stránek a komunikaci na sociálních sítích, nicméně by už například nemuselo umožnit streamování náročného obsahu z YouTube apod.