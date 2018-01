České dráhy testují In Kartu v mobilu. Plastovou kartičku můžete nechat doma

Majitelé zákaznických In Karet Českých drah ode dneška nemusí mít u sebe plastovou kartičku, aby prokázali nárok na slevu z jízdného (In 25, In 50 atd.). Místo toho jim bude stačit tzv. virtuální In karta ve smartphonu, jejíž testovací provoz dopravce zahájil k dnešnímu dni.

Virtuální kartu si může pořídit zákazník buď rovnou bez předchozího vlastnictví plastové karty, nebo do aplikace nahrát stávající plastovou čipovou kartu. V obou případech je nutné mít nainstalovanou aplikaci Můj vlak pro Android nebo iOS a mít na portálu ČD registrovaný uživatelský účet.

Ukázka aplikace Můj vlak:

Výhodou virtuální proti plastové kartě je její neomezená platnost. Naproti tomu In Karta v mobilním telefonu neobsahuje elektronickou peněženku a nelze ji tedy použít při platbách v aplikaci Můj vlak. Data In Karty v mobilním telefonu jsou uložena na serveru Českých drah v zabezpečené databázi.