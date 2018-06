České mobilní sítě patří k nejrychlejším na světě. Škoda, že jimi přenesená data k nejdražším

Cenami za mobilní data se čeští operátoři nechlubí, protože podle nejrůznějších porovnání patří k nejvyšším v Evropě a k nadprůměru v rámci světa, ačkoli někde může být i hůř (třeba v Africe). Rádi ovšem vytahují parametr vysoké rychlosti stahování, který je nyní podložen i měřením známého testu Speedtest od společnosti Ookla.



Nejrychlejší připojení 65 Mbit/s mají na Islandu a v Norsku. Nejpomalejší v rámci EU jsou sítě v Polsku (25 Mbit/s) a v Irsku (21 Mbit/s). Průměrná rychlost mobilního internetu v EU je 36 Mb/s. Aspoň v některém ukazateli je konečně Česko nad průměrem! (Zdroj: Speedtest od Ookla, grafika: APMS)

Uvedená data byla shromážděna během dubna 2018. Průměrná rychlost stahování byla na českých mobilních sítích 43 Mbit/s, což znamená 7. místo mezi zeměmi EU. V rámci světového porovnání celkem 126 zemí to Česko řadí na velmi slušné 15. místo. Odhlédněme od toho, jak se operátoři chvástají, že pokryli venkov, přitom to měli uloženo jako povinnost v podmínkách aukce na 800 MHz, ale faktem je, že české mobilní sítě jsou zkrátka rychlé.

Ceny ale máme skoro nejhorší

Velká škoda pro spotřebitele je, že operátoři se nijak zásadně nesnaží, aby svoje svištící sítě naplnili ještě větším počtem surfujících zákazníků. Spotřeba dat samozřejmě meziročně stále roste, ale roste mnohem pomaleji, než by mohla, kdyby ceny za data byly příznivější. Nejběžnější tarif s neomezeným voláním a SMS, plus porcí dat 4-6 GB stojí v Česku měsíčně okolo 800 Kč. V mnoha evropských zemích za tento paušál mají data neomezená. U nás to prý ale nejde.



Graf ukazuje, kolik GB dat získají za své peníze Češi v rámci neomezeného hlasového tarifu s cenovým stropem 30 eur (cca 770 Kč). Se 3 GB za 670 Kč měsíčně jsme na chvostu vyspělého světa. Tím už se naši operátoři logicky nechlubí (Zdroj: Digital Fuel Monitor pro země OECD, duben 2018)

Pokud odhlédneme od hlasových služeb a SMS, nejnižší normálně použitelnou porci dat 10 GB nabízí čeští operátoři vesměs za 500 Kč měsíčně s dvouletým úvazkem. A opět se nabízí porovnání se zeměmi EU, kde lze stejný 10GB balík získat za polovinu peněz, nebo za stejnou cenu dvakrát tolik dat. Zkrátka, i přes nespornou rychlost českých mobilních sítí je na otevírání šampaňského ještě trochu brzo.

